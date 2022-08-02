李家超親揭重視輿論公關之謎　開微博助處理兩地關係？

▲ 特首李家超認為，希望多用社交媒體，讓老百姓知道政府工作。（李家超Facebook圖片）

新一屆政府特別重視輿論公關工作，特首李家超上任後，積極透過不同社交平台發放其動向和政策相關的信息，各司局長亦紛紛響應，多位政治助理是傳媒出身。

究竟李家超為何那麼重視輿論公關工作？他接受中新社訪問時說，主要是想公道地讓老百姓明白政府的工作

以前的經驗是，政府做了很多事，但是老百姓可能看不到、聽不到，感覺（政府）好像沒做事。所以要提高透明度，多開放。我希望多用社交媒體，讓老百姓知道我們政府的工作。

李家超又說，希望老百姓感覺在香港生活有幸福感，「你要把你做的事情、做的成績讓大家都知道，那麼幸福感才出現了。」他透露，自己推動政府不同部門、官員盡快把自己的信息廣播出去。「而且過程中也能聽到回應，可以精益求精地做得更好。」

李家超除了Facebook，亦有開通微博，他說，是希望大家更了解對方，自言開通微博後，從中學習了很多東西。

希望我們不需要經過中間人去讓大家了解。微博有這個好處，我會直接跟老百姓溝通，而且我也收到一些信息，讓我知道香港跟內地的關係應該怎麼處理。

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