【演出取消】鄭秀文8月生日音樂會宣布延期　業界擔心氣氛低下再步入「寒冬」

▲ 鄭秀文8月生日音樂會宣布延期，業界擔心氣氛低下再步入「寒冬」。（資料圖片）

MIRROR日前紅館第4場演唱會發生嚴重意外，受傷舞蹈員阿Mo李啟言現時仍在留院，在普遍低沉的氣氛下，不少音樂活動都有意改期和押後，本於8月14日鄭秀文原定在海洋公園舉行的生日慶祝會，歌迷會今日宣布改期，直至另行通知（詳情即看【下一頁】）。

有負責製作公司員工表示，MIRROR演唱會事件後，演藝表演工作或又再入「寒冬」，不排除有更多演出因擔心受康文署的規管，或者觀眾仍有不安情緒而延期，甚或取消；他表示明白主辦方的決定，又認為：

睇show要開開心心，但觀眾都唔安心，又有陰影，咁真係不如唔好攪！

他又指，近月第五波疫情稍緩後，表演活動愈來愈增加，惟現時的氣氛亦不利演出業界。

由康樂及文化事務署助理署長領導的工作小組，昨日召開首次會議，會議歷時約兩個半小時，康文署會後發稿指，在調查報告未完成之前，康文署會重新審視所有署方轄下表演場地演出活動的安全，並由今日起禁止表演場地使用懸吊機關，其餘舞台裝置需每日安全檢查（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠