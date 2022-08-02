【處置廢物】堆填物含建築廢料　填區使用者被罰款3000元

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環保署今日（2日）表示，一名堆填區使用者在新界西堆填區棄置廢物時，向環保署提供不正確資料，在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》，被判罰款3,000元。



署方表示，一直致力打擊利用一般都市固體廢物作掩飾、以規避建築廢物處置收費的非法行為。環保署今年一月在新界西堆填區進行突擊抽查時，發現一名堆填區使用者聲稱其運送的並非建築廢物，惟署方及後在其棄置的廢物中發現建築廢物。環保署在完成調查及蒐證後，按《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》檢控該名堆填區使用者。



根據《廢物處置（建築廢物處置收費）規例》，建築廢物生產者，例如建造工程承判商、裝修工程承判商或處所擁有人，在使用政府的廢物處置設施前，須先向環保署開立帳戶，並須透過帳戶繳交費用。而根據《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》，任何人如罔顧實情作出或提供在要項上不正確的陳述或資料即屬違法，最高可被判處罰款10萬元。

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責任編輯：余思嵐



