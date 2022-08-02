【美食節】多間商戶推1元優惠　安記海味辦投籃比賽冠軍贏300罐即食飽魚

▲ 多間商戶推1元優惠，安記海味辦投籃比賽冠軍贏300罐即食飽魚。（曾耀輝攝）

香港美食博覽將於8月11日至8月15日於灣仔會展舉行，逾620家展商參展。一如往年，美食博覽會設有公眾館及尊貴美食區，有不同展商推出一蚊優惠。

安記海味

$1「鮑魚」當入樽，冠軍組別可贏取300罐即食飽魚系列，價值＄13,500

優惠只限在首日頭10位在場外排隊購票進場的參觀人仕，公司將會於當天在會場外排隊進場處派發投籃証，獲証之健兒可分為5隊，每2人一隊，每隊派發 50 隻鮑魚模型用作投籃，2名參加者最快時間聯手完成投籃 50 隻鮑魚模型。勝出組別即贏取300罐即食鮑魚系列，其他組別即獲得100罐即食鮑魚系列，合共送出700罐即食鮑魚系列，總值＄31,500。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

樂婷媽媽－１元鮑魚雞煲

每日中午12時，商戶以1元發售鮑魚雞煲，每日、每時段限量10個，可選自家港味或惹味香辣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

壽桃牌推出一元長壽麵線禮盒，每日限量100份，五日共提供500份；韓國網購平台Menmall推出一元重1050克的水餃；鮑魚王亦推出買任何產品$1加購至尊紅燒鮑魚。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜