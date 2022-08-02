  • 33°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 18:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食節】多間商戶推1元優惠　安記海味辦投籃比賽冠軍贏300罐即食飽魚

社會 17:54 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

多間商戶推1元優惠，安記海味辦投籃比賽冠軍贏300罐即食飽魚。（曾耀輝攝）

香港美食博覽將於8月11日至8月15日於灣仔會展舉行，逾620家展商參展。一如往年，美食博覽會設有公眾館及尊貴美食區，有不同展商推出一蚊優惠。

安記海味

$1「鮑魚」當入樽，冠軍組別可贏取300罐即食飽魚系列，價值＄13,500

優惠只限在首日頭10位在場外排隊購票進場的參觀人仕，公司將會於當天在會場外排隊進場處派發投籃証，獲証之健兒可分為5隊，每2人一隊，每隊派發 50 隻鮑魚模型用作投籃，2名參加者最快時間聯手完成投籃 50 隻鮑魚模型。勝出組別即贏取300罐即食鮑魚系列，其他組別即獲得100罐即食鮑魚系列，合共送出700罐即食鮑魚系列，總值＄31,500。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

樂婷媽媽－１元鮑魚雞煲

每日中午12時，商戶以1元發售鮑魚雞煲，每日、每時段限量10個，可選自家港味或惹味香辣。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

壽桃牌推出一元長壽麵線禮盒，每日限量100份，五日共提供500份；韓國網購平台Menmall推出一元重1050克的水餃；鮑魚王亦推出買任何產品$1加購至尊紅燒鮑魚。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【年度盛事】香港美食博覽8.11開鑼　新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤
今日 14:54
【年度盛事】香港美食博覽8.11開鑼　新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤
【西九故宮館】多名立法會議員參觀香港故宮　梁君彥：可令香港發展成為中西文化交流之地
今日 15:53
【西九故宮館】多名立法會議員參觀香港故宮　梁君彥：可令香港發展成為中西文化交流之地
【美食速報】Starbucks冰美式咖啡膠囊夏日限定　讓咖啡香氣Chill走酷熱天氣【內附連結】
今日 16:48
【美食速報】Starbucks冰美式咖啡膠囊夏日限定　讓咖啡香氣Chill走酷熱天氣【內附連結】

你可能感興趣

【年度盛事】香港美食博覽8.11開鑼　新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤
今日 14:54
【年度盛事】香港美食博覽8.11開鑼　新設「啤酒• 暢飲」主題區出售本地手工啤
【西九故宮館】多名立法會議員參觀香港故宮　梁君彥：可令香港發展成為中西文化交流之地
今日 15:53
【西九故宮館】多名立法會議員參觀香港故宮　梁君彥：可令香港發展成為中西文化交流之地
【美食速報】Starbucks冰美式咖啡膠囊夏日限定　讓咖啡香氣Chill走酷熱天氣【內附連結】
今日 16:48
【美食速報】Starbucks冰美式咖啡膠囊夏日限定　讓咖啡香氣Chill走酷熱天氣【內附連結】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相
今日 11:24
【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相
【自強不息】童年漂泊難忘外婆數銀仔買雪糕　楊證樺不停接劇演好大小角色
14:20 2022/08/01
【自強不息】童年漂泊難忘外婆數銀仔買雪糕　楊證樺不停接劇演好大小角色
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水