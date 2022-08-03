【超市大搜查】日本雜誌評測15款牙膏　抗菌防口臭美白功效顯著推介

▲ 日本雜誌評測15款牙膏，抗菌防口臭美白功效顯著推介。

刷牙是每日早晚的指定動作，日本雜誌《MONOQLO》比拼了市面15款牙膏，品牌包括獅王、小林製藥、Sunstar等，根據去污、抗菌、防口臭、美白功效和成分進行評分，找出表現最優勝的牙膏。

《MONOQLO》會針對以下5個方面進行測試，整理出綜合排名：

抗菌力：滿分30分

培養會導致蛀牙、牙周病和口臭的細菌，加入牙膏溶液，24小時後檢視細菌的擴散程度。

預防口臭：滿分20分

用牙膏溶液清潔惡臭標本，由專家判斷氣味有否減少。

去污力：滿分20分

用牙膏擦拭塗有人造牙垢的牙齒模型，以測試去除污漬的能力。

成分：滿分20分

檢查牙膏含有多少對清潔口腔有效的成分，以及是否含有防腐劑和刺激性成分。

美白：滿分10分

用牙膏擦拭染色的貝殼，比較美白功效。

15款牙膏完整排名如下：

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://bit.ly/3vuewWa

責任編輯：羅嘉欣