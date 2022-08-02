【爸爸好嘢】布志綸唱出為父六年心聲　Alan盼有日父子夾band

▲ Alan找來小演員扮演兒子。

布志綸 （Alan Po）今年推出首支歌曲《飛鳥俠》成為冠軍歌曲，歌迷支持他「拍翼再上」。挾著好成績，再次帶來另一新曲《爸爸好嘢Little Boy》。兒子Adam一歲多時，Alan不時唱The Beatles的《Blackbird》給他聽，因而啟發寫下此曲demo、民謠風的《Little Boy》。

Alan跟填詞的劉卓輝說想寫一首關於父子關係的歌曲，對方代入了Alan身份寫下這首《爸爸好嘢 Little Boy》，正如歌詞中一句「從到你出世轉眼六歲多」正是Adam現在的年齡，也道出兒子像瞬間長大的感受。

歌曲寫出作為一個有歷練的人，會思考如何教導兒子，亦有所感嘆，所以當爸爸真的不容易，「爸爸好嘢」。

MV找來《想再和你看煙花》、《飛鳥俠》團隊再次合作，這三首歌原來有連貫性！除了Alan再次飾演新聞報導員角色，更是延續《飛鳥俠》故事，Alan今次終於當上MV主角。

▲ 道出為父心聲。

他表示：「之前一直叫導演Pixel Ivan給我多些鏡頭，今次終於成為主角，當然落力演出！」當中飾演兒子的也是在《飛鳥俠》的Marcus，延伸至一個父子故事。

MV中一直以木結他自彈自唱的Alan，背景父子二人在家相處的不同畫面，包括返學、送玩具、教功課、生病、踏單車受傷、裝飾聖誕樹等，看著父子溫馨的互動，溫暖動人。最特別一幕是兒子穿上自製的飛鳥俠套裝，跟扮怪獸的爸爸對打，也是另一個延續《飛鳥俠》連接點。

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雖已成為人父六年，Alan坦言童心未泯：「過了這六年，我感覺自己仍然是一個little boy ，雖然每個人也經不起歲月洗禮，但心態會想自己的軀殼跟兒子交換。有時跟他傾談，會問他想不想跟爸爸調轉身體，他都斷言拒絕，不過自己不時有這些天真的幻想。當一個父親當然要成熟和肩負不同的責任，但作為一個音樂人，總難完全地成熟，因為爸爸只是我其中一個角色。」

說到沒有找來親兒 Adam 演出MV，Alan 說：「我只希望 Adam 學好鋼琴，能在我的表演中當鍵琴手，比參與拍MV更好。這是我對他的一個期望，當然我不會給他壓力，但希望有日能和他夾band，我可以慳回樂手費用呢，哈哈！」Adam上次為Alan音樂會中彈了一小段〈森林〉前奏已非常似模似樣，看來Alan的願望有機會成真！