【親子好去處】抵玩水上樂園入場$8起CP值高　港九10個嬉水池大比拼

▲ 港九有10個泳池有嬉水池，小朋友入場只需$8起！

游泳有益身心，夏天趁公眾泳池開放，爸媽定必帶小朋友去玩餐飽！全港現有43個公眾泳池，當中22個有嬉水池，大部分採用不規則形狀，有較多嬉水設施如滑水梯、噴水池和蘑菇形瀑布等，就像小型水上樂園。大型滑水梯集中在新界區，港九則有較多適合幼童的嬉水設施，即刻睇睇邊個最好玩！

【親子好去處】全港10大好玩泳池滑水梯 小朋友下水禮$8入場超抵玩

【港島區】

1. 堅尼地城游泳池

由於外觀獨特，堅尼地城游泳池有「西環水立方」之稱，當中的嬉水池有小滑梯和搖搖動物等設施，而且堅尼地城游泳池內有橢圓形按摩池，爸媽可以去按摩一下。在室外池還可以邊游泳邊看維港海景！

休息日︰逢星期三

地址︰香港堅尼地城西祥街北2號

電話︰2817 7973 / 2817 4504

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2. 港島東游泳池

東區兩大熱門泳池之一的港島東游泳池，設有2個室內嬉水池，可以進行水槍大戰！鄰近還有香港電影資料館，一家人可順道參觀。

休息日︰逢星期三

地址︰香港西灣河鯉景道52號

電話︰2151 4082

3. 柴灣游泳池

另一東區熱門泳池柴灣游泳池有3個嬉水池，當中包括小型滑梯和噴泉，適合幼童玩樂。

休息日︰逢星期二

地址︰香港柴灣新廈街345號

電話︰2558 3538

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【九龍區】

4. 斧山道游泳池

鄰近彩虹港鐵站的斧山道游泳池佔地1.88公頃，設有3個嬉水池及1個戲水池，亦有1個韻律噴泉，適合一家大小暢玩。場內提供多項水上玩樂設施，室內有海盜船、嬉水組合架、水槍、椰樹及一些適合幼兒的設施；戶外則有荷葉型走道、滑水梯及水槍等，整體非常好玩！

▲ 斧山道游泳池鄰近彩虹港鐵站，是九龍區最熱門泳池之一。（香港經濟日報資料圖片）

休息日︰逢星期一

地址︰九龍黃大仙龍翔道30號

電話︰2350 6173 / 2350 6062

5. 佐敦谷游泳池

位於牛頭角的佐敦谷游泳池，設有4個嬉水池，亦有多個小型滑梯、水槍、蘑菇形瀑布及各種動物形狀的橡膠浮泡等，備受家長歡迎。

休息日︰逢星期二

地址︰九龍牛頭角彩霞道6號

電話︰2305 5919 / 2305 5920

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3. 九龍公園游泳池

九龍公園游泳池佔地3公頃，是全九龍最大的公眾泳池，也是康文署轄下設備最完善的泳池中心之一。場內除了不同的室內及室外泳池之外，還有3個嬉水池及1個戲水池，但嬉水設施不多，較有特色是戶外嬉水設施以瀑布連接，中央有白色圓柱形的橋墩。一家人游水後，還可以到九龍公園及香港文物探知館一拼遊玩。

休息日︰逢星期二

地址︰九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園

電話︰2724 3577

▲ 何文田游泳池以侏羅紀公園為主題。（康文署圖片）

4. 何文田游泳池

如果嫌以上3個泳池太多人，可選擇到何文田游泳池，以侏羅紀公園為主題，設有2個室內和2個戶外嬉水池。雖然嬉水設施不及斧山道，但對幼童來說已經好好玩。

休息日︰逢星期三

地址︰九龍何文田忠義街1號

電話︰2715 0139

▲ 何文田游泳池有室內和室外嬉水池。（康文署圖片）

5. 九龍仔游泳池

較少人去的九龍仔游泳池，設施則較適合年紀大一點的小朋友，嬉水池內有滑梯和水砲，活動環境頗大。不過，九龍仔游泳池於2020年12月1日起暫停開放，以進行改建工程，將增建一個室內暖水主池及增加看台座位至1200個，預計將於2024/25年重開。

休息日︰逢星期一

地址︰九龍延文禮士道13號九龍仔公園

電話︰2336 5817 / 2336 5790

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6. 大環山游泳池

大環山游泳池位處紅磡海濱，鄰近紅磡黃埔花園，可以看到維港景色。不過，大環山游泳池的嬉水池比較小，比較適合帶幼童前往。值得一提，ViuTV劇集《I SWIM》是在該處取景拍攝，粉絲可以入場朝聖。

休息日︰逢星期四

地址︰九龍紅磡環海街7號

電話︰2333 1335 / 2334 1570

▲ 大角咀游泳池以熱帶風情為主題。（康文署圖片）

7. 大角咀游泳池

大角咀游泳池內有一個室內暖水嬉水池，以熱帶風情為主題，家長可以帶小朋友感受一下熱帶風。

休息日︰逢星期一

地址︰九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

電話︰2393 1237

【公眾泳池入場資料】

收費：

星期一至五︰成人$17；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$8（3歲以下幼童免費）

星期六、日及公眾假期︰成人$19；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$9（3歲以下小童免費）

月票收費︰

成人$300；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$150

開放時間：6:30am-10pm（分3節）

暫停開放時段︰12nn-1pm及6:30pm-7:30pm

每年停開日子︰11月1日至翌年3月31日（部分泳池設有室內池，冬天照常開放）

新界區游泳池的嬉水池較多大型滑水梯，睇埋【上一頁】有邊10個好玩泳池滑水梯！

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責任編輯︰林綺玲