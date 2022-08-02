【零售市道】6月零售銷售額按年跌1.2%　政府：第二階段消費券支持消費需求

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政府統計處今日（2日）公布，6月零售業總銷貨值臨時估計為277億元，按年跌1.2%，連跌兩個月，但跌幅較5月的1.6%略為收窄。上半年銷貨值按年跌2.6%。

在6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年上升0.5%。5月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年升2.9%。今年上半年的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升24%。

按零售商主要類別分析，今年6月與上年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.3%。其次為百貨公司貨品銷貨價值下跌2.4%；服裝下跌4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌13.3%；藥物及化妝品下跌1.7%；汽車及汽車零件下跌10.9%；傢具及固定裝置下跌1.8%；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌8.6%。

今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升16.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升15.8%。

當局稱，零售業表現在第二季改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。然而動力在季內後期隨着本地新冠病毒確診數字回升和多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨價值按年輕微下跌。展望未來，發言人指出即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但零售業往後的表現亦將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。

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責任編輯：余思嵐