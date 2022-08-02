【學校動態】學校變身機場為畢業生打造難忘時光　世界龍岡學校劉德容校友再見30年前老師

▲ 世界龍岡學校劉德容紀念小學的校友，再見30年前的一年級班主任。

今年是世界龍岡學校劉德容紀念小學第三十四屆畢業禮，今年的主題是—「我們起飛了」，學生們由一入學校就見到老師將學校變身為機場，邀請咭就是證件及機票。陳進華校長指出努力如此去營造這個氛圍，目的是希望給六年級的畢業生一次難忘的畢業禮。

在典禮開始，學生、家長及老師也展露開心的笑容去參加。過程中，陳校長的歡迎詞、頒獎、畢業生致詞、大合唱等等，大家的情緒有了變化，開始有點依依不捨。 畢業典禮完成後，大家也一起拍照留念。陳校長衷心祝願六年級畢業生鵬程萬里，要多回校探望老師。

最新影片：

尋龍記之估老師

另一方面，近日世界龍岡學校劉德容紀念小學製作了兩條短片，陳進華校長直言十分感動！原本想用一些特別的方法，嘗試與很久沒有校友聯絡，為學校發展鋪路。學校的張靖楠主任及張嘉進老師和其他同事製作了兩條短片，名為「尋龍記之估老師」及「尋根篇知搭的士遇上畢業生」，內容十分有趣，而且十分感動，也令陳校長給同事的評語是：「凝住眼淚，才敢細看！」

▲ 同學成功認出相片中的老師。（YouTube影片截圖）

「尋龍記之估老師」拍片源由是出於疫情持續超過兩年，大家要經常戴口罩，有些同學大得很快，隔著口罩，老師笑言快要認不到學生，而在短片中就改為問問學生們仍否記得老師的樣子。【按此觀看影片】

尋根篇知搭的士遇上畢業生

「尋根篇知搭的士遇上畢業生」影片方面，追訪了何Sir及其教過的畢業生，原來何Sir一畢業就加入劉德容大家庭，而學生總會畢業，機緣巧合下，一架的士帶回舊生家榮回到母校，家榮是劉德容第二屆1987年的一年級生，畢業至今相隔近30年後回到小學，再見回一年級時的班主任何Sir，別有一番滋味在心頭。【按此觀看影片】

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責任編輯︰顏紫燕