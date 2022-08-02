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【人事變動】男拔附小創校校長羅錦麗2024年退休卸任　校方感謝過去推動價值觀及STEAM教育

社會 18:17 2022/08/02

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傳統名校拔萃男書院附屬小校長羅錦麗將於2023/24學年結束後退休卸任。（資料圖片）

直資傳統名校拔萃男書院附屬小學宣布，創校校長羅錦麗將於2年後、即2023/24學年結束後退休卸任。

男拔昨日（1日）發出通告，提及男拔小學部成立於2004年，規模擴展至現時每年有逾900名學生，歸功於羅錦麗作為小學部創校校長的出色服務及領導力。

校方特別讚揚她過去辛勤工作及貢獻，推動包括德育及價值觀教育、外語課程多樣化、STEAM教育及非華語學生教育。

另外，男拔附小前日（7月29日）亦公布新學年計劃調整學費，正待教育局審批。本地學生各級課程學費擬上調2.7%，小學各級全年學費加至46,210元，中學學費加至52,580元，國際文憑大學預科（IB）課程則加至120,460元；非本地生學費則輕微下調1.8%至2.6%，小學學費115,897元，初中學費123,024，高中則是135,105元。

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記者：馮琪雅

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