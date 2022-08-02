【仲夏夜之韻】林欣彤開騷男友捧場　陳國峰為李麗珍唱《戀愛預告》

▲ 李麗珍（右）捧場。

林欣彤（Mag）和陳國峰（Penny）聯乘香港業餘管弦樂團（HKAO）首一連兩場《仲夏夜之韻》音樂會昨晚開鑼。許廷鏗（Alfred）、李麗珍、林欣彤男朋友馮卓然Anton（樂隊ONE PROMISE 成員）都現身支持。

音樂會以德國名作曲家費利克斯·孟德爾頌為莎士比亞創作《仲夏夜之夢》之序曲作為開場，隨後林欣彤與陳國峰携同多位可愛舞蹈員小朋友進場，兩人合唱演唱Elton John名曲《Can You Fell The Love Tonight》，別具意義。林欣彤於「巨聲2」準決賽正是以此曲比賽摘下冠軍。

▲ Anton（左）現身撐Mag。

一直被冠以高音王美譽的陳國峰與管弦樂團合作Cover了多首高難度歌曲，如《我等到花兒也謝了》、《笑忘書》、《Skyfall》等，現場唱功贏得滿堂叫好掌聲。

除了懷舊金曲，他也特別請香港業餘管弦樂團改編了姜濤的《Dear My Friend》，陳卓賢（Ian）的《鯨落》，張天賦（MC）的《記憶棉》管弦樂版，為觀眾帶來驚喜。林欣彤不甘示弱也獻唱了自己多首不同時期的代表作，如《鳥籠》、《林中鳥》、《鐵樹》、《飛》等。林欣彤更細心挑選了岑寧兒《盡力呼吸》和張靚穎《我用所有報答愛》兩首高難度歌曲演繹。

他們兩人在舞台大玩PK（比賽）綽頭，各自帶著管弦樂手演唱，要在場觀眾打分數，分出高下。悅耳的歌聲讓觀眾享受，更讓大家重溫當年節目美好的回憶。

音樂會邀得范振鋒和樂壇新人敖可凝 Smiley作為表演嘉賓，分別演唱《追》和《你是你本身傳奇》。陳國峰特別聯袂一群青年Busking樂手表演經典電影《開心鬼》插曲《戀愛預告》，送給前來捧場的女主角李麗珍小姐。原來透過李麗珍的緣故，陳國峰認識這班熱血追夢的年青人。

▲ Penny翻唱金曲。

在這班年青人身上，陳國峰像看到自己，遂向樂團團長蘇潔明小姐提出與他們合作表演。能讓青年音樂手有演出機會，蘇潔明小姐欣然答應。

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