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【命中注定】混血女7歲痛失媽媽成遺憾　從男友兒時舊照發現亡母身影

育兒經 19:12 2022/08/02

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澳洲一名少女於7歲喪母，卻在男友的舊照中發現亡母身影。

對自小失去父母的小朋友來說，他們多渴望爸媽能陪伴自己長大。澳洲一名少女於7歲喪母，事隔11年後，她卻在男朋友的兒時舊照中發現亡母身影，令她非常驚訝，原來二人早已認識，一切就好像命中注定。

最新影片︰

媽媽是男友的幼稚園老師

據英國《每日郵報》報道，來自澳洲的18歲少女Leah Menzies近日於TikTok發布影片，表示媽媽在她7歲時去世，可是她早前到訪男友家中，翻看他童年的相簿時，卻看到亡母出現在他幼稚園的班級照片中，原來媽媽是男友的幼稚園老師。Leah感慨指︰

我以為媽媽永遠不會見到我未來的男朋友……

    點擊圖片放大
    +5
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媽媽曾在阿德萊德一間幼稚園任教，但當時Leah年紀太小了，只依稀記得媽媽做過老師，但不知道她是幼稚園老師。而且她指媽媽任教的時間很短，估計只有一年左右，或許剛好就教到了她的男友。媽媽是男友的老師，而男友是媽媽的學生，她覺得這個關係實在太奇妙了。

緣份早注定更珍惜彼此

Leah和男友在7個月前認識，此前沒任何交集。當他們看到照片後都非常驚喜，沒想到彼此在多年前已種下緣份，令他們更珍惜另一半。Leah相信如果媽媽知道這件事，一定會非常高興。

有關影片吸引大批網民留言，不少人都被感動了，甚至流下眼淚，認為事件有如電影情節，Leah與男友的緣份早已注定。

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責任編輯︰王明芳

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