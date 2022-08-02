【MIRROR演唱會調查】經理人花姐今午再抵西九龍總部錄口供　重案組再到紅館搜證

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MIRROR紅館演唱會上周四(7月28日)第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。據了解，MIRROR經理人黃慧君(花姐)今日(2日)再到西九龍總區總部協助警方調查及錄口供。有指警方今次將獨立調查事件，而政府的跨部門工作小組調查，警方只會提供意見。

事發後，警方西九龍重案組連日到紅館搜證，今日下午西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫再度帶隊，到紅館進行調查搜證。而繼周日(7月31日)花姐曾到西九龍總區總部協助調查及錄口供，消息指花姐今日下午再協助警方調查。

由康樂及文化事務署助理署長李子俊領導的工作小組昨日(1日)召開首次會議，康文署會後指，在調查報告未完成之前，康文署會重新審視所有署方轄下表演場地演出活動的安全，並由今日起禁止表演場地使用懸吊機關，其餘舞台裝置需每日安全檢查。

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