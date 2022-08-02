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【美食節】多間月餅商推會場限定優惠　一文看清各品牌折扣優惠價

社會 19:59 2022/08/02

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

多間月餅商推會場限定優惠，大班4包指定冰皮月餅低至31折。（曾耀輝攝）

香港美食博覽將於8月11日至8月15日於灣仔會展舉行，逾620家展商參展。博覽會舉辦的日期臨近中秋，有不同月餅生產商推出會場限定優惠吸客。

東海堂

凡惠顧每滿＄600，即可獲得獎賞卡1張，即抽即中獎，獎品價值最高＄1,276，獎品如下：

  • 一套三盒美心月餅：流心奶黄月餅、流心四式月餅、拔絲蓮蓉月餅各一盒
  • 翠園南非鮑魚（一盒）
  • 東海堂 x SOU‧SOU 花月賞味奶黃月餅中秋禮盒（一盒）
  • 美心拔絲蓮蓉月餅（一盒）
  • 東海堂奶黃月餅（一盒）
  • 翠園瑤柱X0醬（一樽）
  • 美心 2022 年迷你珍藏版月餅套裝（一套）
  • 東海堂 x SOU‧SOU 餐盤組合（一套）
  • 美心限量版保溫壺（一個）
  • 美心限量版迷你暖心壺（一個）
  • 翠園川麻辣椒油（一樽）
  • 東海堂冰皮二人前（一包）（口味隨機）
  • 美心冰皮二人世界（一包）（口味隨機）
  • 美心限量版環保袋（一個）
  • 美心限量版購物袋（一個）
  • 美心小食（兩包/盒）

購買冰兔月餅禮盒3盒，送日式冰皮月餅1盒6個，加送日本京都品牌 SOU‧SOU一套2隻餐盤組合，冰兔月餅禮盒會場價185元一盒，滙豐信用卡購買享6折，即171元一盒。另外，108元3包冰皮二人前送SOU‧SOU餐盤組合一套2隻，原價60元一包。

原價866元的福袋，包含冰兔月餅禮盒一盒、「多啦A夢」月餅一盒、流心芝士月餅一盒，加送日本京都品牌 SOU‧SOU一套2隻餐盤組合，現以398元出售。

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美心月餅

購買3盒冰皮七星伴明月或粒粒雪冰皮禮盒，送一盒森雪果園冰皮禮盒，冰皮七星伴明月原價355元，會場價230元，滙豐信用卡購買享6折，即213元一盒；粒粒雪冰皮禮盒原價328元，會場價213元，滙豐信用卡購買享6折，即196.8元一盒。森雪果園冰皮禮盒，原價268盒。換言之，於展期內以原價51折可買4盒月餅。

108元3包冰皮二人世界，1包2個，原價168元，送1個保冷袋及加送多一包冰皮二人世界。

奇華月餅

  • 每日限量100套「角落小夥伴™音樂列車奶皇月餅福袋」

福袋內含一罐「角落小夥伴 ™ 音樂列車奶皇月餅禮盒」四個裝，包括「士多啤梨乳酪奶皇月餅」的「白熊」、「蛋黃奶皇月餅」的「企鵝？」、「朱古力奶皇月餅」的「炸豬排」及「黑芝麻奶皇月餅」的「蜥蜴，各一個，附贈 「角落小夥伴™環保袋」乙個 ，以
及「角落小夥伴™防 UV 雨傘」乙把 ．以美食博覽限定價港幣 183 元（價值港幣 363 元） 發售。

  • 每日限量100套「角落小夥伴™奶皇月餅福袋」

福袋包含四款「角落小夥伴™奶皇月餅禮盒（單個裝）」，包括「士多啤梨乳酪奶皇月餅」、「蛋黃奶皇月餅」、「朱古力奶皇月餅」及「黑芝麻奶皇月餅」，一套四款的「角落小夥伴™餐碟」，環保袋一個和微波爐碗一隻；展期價188元（價值港幣 364 元）。

  • 每日限量每款 100 套4個装奶皇月餅

奇華今年將每盒奶皇月餅數量增加至四個，顧客憑會場的優惠券，便可以優惠價76元購買奇華奶皇月餅（四個裝）一盒（價值港幣 116 元），有兩款套裝可供選擇，包括蛋黃奶皇兩個、朱古力奶皇一個、伯爵茶奶皇一個；蛋黃奶皇兩個加黑芝麻奶皇兩個。

榮華月餅

  • 一盒4個雙黃白蓮蓉加一盒8個流沙奶黃總值＄746，會場價410一套送一包仔裝精選瘦肉臘腸（券），低至55折
  • 貓山王榴槤冰皮月餅標準價＄348，會場價＄182
  • 香港榮華餅家聯乘B.Duck合作推出「B.Duck流沙奶黃迎月月餅盒」，標準價＄278，會場價＄175

大班月餅

  • 買禮盒裝冰皮月餅滿5盒，送〔冰皮玲球四色伴官燕月餅〕1盒(原價＄418/盒）
  • 買禮盒裝冰皮月餅滿3盒，送〔冰皮迷你四色月餅〕1盒（原價$329/盒）
  • 買禮盒裝冰皮月餅1盒，送〔冰皮迷你月餅(2個裝)）〕1包（原價＄83/包）
  • 憑會場優惠小冊子大班優惠券，即可以＄100 換購指定冰皮迷你月餅(2個裝）4包（原價 HK$332/4包）

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記者：陳麗娜

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