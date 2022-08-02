【第五波疫情】梁栢賢料疫情已見頂　期待未來1至2個月與海外免檢疫通關

▲ 梁栢賢。 (資料圖片)

醫院管理局前行政總裁梁栢賢今（2日）在社交平台中表示，相信本港疫情已達頂峰，料11月前均不會大升，為免檢疫海外通關作出有利條件，期待未來一兩個月能達到海外通關免檢疫，相信以檢測及疫苗通行證，作為守關措施亦足夠。

梁栢賢表示，夏季是新冠病毒的低活躍期，加上本港已運行混合免疫，料每日四千多宗確診呈報個案已到頂峯，相信十一月之前都不會大升，為免檢疫海外通關作出有利條件。

他稱，香港經濟低迷、失業率高企，恢復經濟、改善民生刻不容緩。要回復香港國際城市的運作，對海外人士放寬入境檢疫限制，縮短檢疫日期是重要的第一步，更期待在未來一兩個月能夠進一步達到海外通關免檢疫，用檢測，疫苗通行證，作為守關措施，相信已足夠。

梁栢賢上周六也在社交平台中稱，本港確診者居住環境許可，可以選擇家居隔離，但未確診回港者，卻要酒店七天檢疫，邏輯上既不合情理，又沒有科學理據支持，建議放寬海外回港香港居民酒店檢疫的需要，若家庭環境許可，並打齊針，家中又沒有高危人士，應允許家居檢疫。他稱，此舉可釋放更多檢疫酒店給外國人士使用，增加人流、便利市民，更可刺激經濟。

至於與國內通關，他亦認同用閉環式點對點管理的建議，認為如果能夠開放大灣區所有城市，以閉環管理、疫苗通行證、混合核酸和快速檢測作為基本通關要求，不需要集中在深圳酒店檢疫，可三天在香港四天在大灣區城市，用直通巴士或高鐵過關，便可以有更多檢疫酒店使用，放便更多人士返回內地，相信也不會增加傳播風險。

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記者：黃小冰