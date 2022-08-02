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【舞蹈員阿峯傷勢】呂詩慧指阿峯被壓傷盆骨、腰部等　目前每日需進行物理治療

社會 19:47 2022/08/02

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呂詩慧指阿峯被壓傷盆骨、腰部等，目前每日需進行物理治療。（資料圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及張梓峯（阿峯）。現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。前幼稚園校監呂詩慧今日（2日）表示，阿峯並不是輕傷出院，而是轉院繼續留醫。

伊利沙伯醫院早前回覆傳媒查詢時指，「張梓峯已於7月29日自行出院。」前幼稚園校監呂詩慧今日在社交平台發表影片指，張梓峯並不是輕傷出院，而是轉院繼續留醫。她指，事發當時電視顯示板從高處墮下即時壓傷阿Mo，而阿峯當時上前幫忙抬起顯示板，惟顯示板重量非常重，最終阿峯都未能阻止顯示板繼續倒下。

呂詩慧指，阿峯先被顯示板拍到頭部，其後再被壓傷盆骨、腰部、大腿、手腳。由於阿峯有被擊中頭部，醫院有為他進行相關檢查及掃瞄等，「醫生都知道一定有個手尾，而家都要做一啲復康計劃。」她又指，阿峯及其家人未有現身說法，是因他們情緒波動大，不過阿峯太太都有以錄音解釋意外事發一刻。

至於目前阿峯仍在醫院留醫，呂詩慧指，阿峯現時每日都需要做物理治療及檢查，雖然情況比阿Mo好，但不是網上所稱「輕傷」、「擦傷」。她稱，若阿峯出院安頓後或有進一步檢查報告的消息，亦會與大家分享，亦感激各位並希望繼續為受影響的人士集氣祈禱。

翻查伊利沙伯醫院提供的資料，過去的新聞稿並沒有提及阿峯是「輕症或輕傷」，亦沒有提及其傷勢。提及傷者是「自行出院」，有關定義指「不遵從醫生勸告自行出院證明書」，即是當日阿峯有自行簽紙離開。

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記者：李榮忠

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