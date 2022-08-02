【公民科】教育局：香港非「殖民地」僅曾受殖民管治　學生應從中國國民角度認識歷史

▲ 教育局今日（2日）發文闡述香港不是「殖民地」的說法理據。（資料圖片）

近日出版的公民與社會發展科課本指香港非英國「殖民地」，引起社會爭議。教育局今日（2日）首度就爭議發文，闡述香港不是「殖民地」的說法理據，並非否認香港曾被英國佔領的歷史，只是強調使用「殖民地」一詞描述香港地位並「不恰當」，形容英國在1997年前在香港實施的是「殖民管治」，從沒擁有香港主權，並指香港學生應從「中國國民角度」認識國家歷史。

教育局以「從歷史及法理角度看香港是否『殖民地』的爭議」為題發文，表示理解媒體及市民對於香港並非「殖民地」的說法感到疑惑，故發文解釋，重申「香港自古以來就是中國的領土」是不爭事實，有關爭議源於英國政府在鴉片戰爭後，強迫清政府簽訂3條不平等條約，致香港地區被英國強行割佔、租借及實行「殖民管治」長達150多年，「有關事實是史實」，但並不表示是「合法的行為」，強調上述條約是英國以武力脅迫清政府簽訂，並無法律效力，1911年辛亥革命以來歷屆中國政府，也從來沒有正式承認過。

局方亦提出，上世紀70年代以來，聯合國多次決議及公布，說明香港並非「殖民地」，包括在1972年11月，第27屆聯合國大會以99票贊成、5票反對通過決議，將香港和澳門從殖民地名單中剔除，並確認中國對香港和澳門問題的立場和要求。

局方又指，自1842年以來，英國在香港所實施的是「殖民管治」，並沒擁有香港的主權，故英國沒有權容許香港自治或獨立。1997年7月1日，中國正式「恢復對香港行使主權」，而不是「收回香港主權」；中英之間的交接儀式是「政權交接」，而不是「主權移交」。

局方指，絕大部分香港學生都是居於香港的中國公民，也屬世界公民的一員，故須從「中國國民的角度」認識國家的歷史，「而非單純地接受某些外國人並非基於史實解讀鴉片戰爭到割佔香港的歷史觀。」

局方形容，教導學生從小正確認識有關香港的歷史事實是任重道遠的工作，必須全港各個界別協力共同承擔，局方十分重視學生能夠準確認識自己國家歷史上重要史事的基本內容，並尊重歷史事實，希望學生能正確認識國家和世界的歷史發展與及相互的關係，從而培養對國家的認同、歸屬感和自豪感，愛國愛港愛家，同時具備世界視野和大局觀，對國家和社會作出貢獻。

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記者：馮琪雅