【MIRROR演唱會】警方到紅館撿走部分證物　包括懷疑肇事鋼索

▲ 警方到紅館撿走部分證物，包括懷疑肇事鋼索。

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及張梓峯（阿峯）。現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。前幼稚園校監呂詩慧今日（2日）表示，阿峯並不是輕傷出院，而是轉院繼續留醫（詳情即看【下一頁】）。

警方今日繼續由西九龍總區（刑事）警司鐘雅倫率重案組到紅館調查，時至晚上探員撿走部分證物，當中包括懷疑肇事鋼索。

▲ 警方到紅館撿走部分證物。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）今日再到西九龍總區總部協助警方調查及錄口供。有指警方今次將獨立調查事件，而政府的跨部門工作小組調查，警方只會提供意見（詳情即看【下一頁】）。

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記者：曾秋文、李榮忠