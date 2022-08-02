【公民科】教育局說明用「中國史觀」解釋「殖民地」爭議　師生料需時消化

▲ 日出版的公民與社會發展科課本指香港非英國「殖民地」，引起社會爭議。（黃悅晴攝）

教育局今日（2日）首度就「香港非殖民地」爭議發文，闡述背後理據，承認香港曾被「殖民管治」是史實，但以「殖民地」一詞描述香港並不恰當。有前公民科教師指，當局說明採用中國史觀，解釋更清楚，有助師生理解。

近日出版的公民與社會發展科課本指香港非英國「殖民地」，引起社會爭議。教育局以「從歷史及法理角度看香港是否『殖民地』的爭議」為題發文，表示理解媒體及市民對於香港並非「殖民地」說法感到疑惑，故發文解釋指，並指香港學生應從「中國國民角度」認識國家歷史。（詳情即看：【下一頁】）

前中學公民科教師陳志華指，局方說明採用「中國史觀」解釋殖民地問題，比早前舉辦的公民科教師培訓更清楚，相信會令學生更易明，但由於此屬近年出現的說法，相信仍需時消化。

另一公民科教師李偉雄亦說，「我哋由細到大都係吸收呢樣嘢（香港曾是殖民地）」，「出面有份量嘅人都有用呢個詞語」，認為有關爭議「主要停留喺老師同社會人士之間」，相信新一代學生相對易理解，如遇學生提問，亦可將局方觀點分析舖陳，認為不是「政治表態」。

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記者：馮琪雅