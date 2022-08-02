【跨代貧窮】陳國基：師友計劃1比1匹配機制較合適　嚴格篩選導師保證「師友配對」不走樣

▲ 民建聯立法會議員今日與政務司司長陳國基會面。

政府早前宣布成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長陳國基領導，計劃為2,000名居於劏房或基層家庭的初中學生，推行為期一年的師友試驗計劃。民建聯今與陳國基會面，並提出多項建議。據引述，陳國基表示，政府高度重視計劃的質量，認為1比1的師友匹配機制較為合適。

陳國基指，會對參加計劃的導師進行嚴格篩選，事前會安排就職簡介，好讓導師理解到計劃需花足夠時間指導陪伴學員，保證「師友配對」不走樣。他強調，計劃需要「官商民」三方共同合作，才能成事，他初步接觸了不少企業，均提出「捐錢出人」，反應熱烈。

陳國基指出，一年的計劃年期，並不代表計劃一年後就結束，參加的學員在完成計劃後將會組成「舊生會」，而一眾舊生們亦會回到計劃中協助「新生」，形成一個互惠互助的人際網絡。

民建聯立法會議員林琳指出，跨代貧窮問題大多受原生家庭經濟情況及生活環境影響，政府計劃只支援學生並不足夠，應同時協助學生父母尋找工作機會、減少跨區工作、提供過渡性房屋，並希望計劃可以協助學生建立正向價值觀。

劉國勲表示，計劃對於導師的需求很大，建議政府除了招募在職人士作為導師之外，亦邀請退休人士加入計劃，透過他們豐富的知識及人生經驗為學生進行輔導。他又建議政府延長計劃年期，並為每名學生整個中學生涯作出支援，以建立正向價值觀及人生觀，累積社會資本。

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記者：陳葆琳