【全港清潔行動】民建聯揭全港多區現衞生隱患 一文看清142個衞生黑點
政治 22:04 2022/08/02
政府本月開展為期3個月的「香港新市容」全港清潔運動，民建聯就此於上月發起「全港衞生黑點巡查行動」，並發現142個衞生黑點，當中9成衞生黑點長期存在於社區，其中以九龍區佔最多，深水埗元洲街、尖沙咀重慶大廈後巷亦有上榜。該黨促請政府建立環境衞生「標準運作模式」後，責成指定承擔處理相關問題，切實改善社區環境衞生。
常見的衞生問題包括嚴重的垃圾及發泡膠堆積、污水、裝修建築廢料堆積、棄置電單車、棄置單車、棄置雪櫃、渠道發出惡臭、鼠患及死老鼠味道、冷氣機嚴重滴水、店舖垃圾阻街、水渠淤塞、廚餘佈滿後巷坑渠、紙皮堆積等。
▼點擊圖片放大
+4
+3
詳列地點如下：
【中西區】
- 屈地街兒童遊樂場一帶：垃圾堆積，違泊多輛移除車牌的電單車
- 干諾道西昌寧大廈後巷：有人長期霸佔後巷存放個人物品及垃圾
- 德輔道西銀行大廈旁至正街整段小巷：垃圾堆積，污水湧出，影響環境衞生
- 卑路乍街南山樓至聚賢逸居後巷：地下油污、裝修廢料、污水、裝修廢料
- 厚和街大德樓至厚和大廈後巷：廢置電單車及雪櫃、污水
- 卑路乍街聯友新樓及聯康新樓後巷：各類垃圾、鼠患、曾經火燭
- 鴨巴甸街同堅道交界：垃圾堆積
【灣仔】
- 清風街和琉璃街的後巷：棄置大量電單車
- 清風街和琉璃街的後巷：棄置大量電單車，有5堆建築廢料，部分夾雜玻璃碎
- 清風街和歌頓道之間後巷：垃圾堆積
- 水星街垃圾站：老鼠於垃圾站覓食
- 銅鑼灣街市的後巷：棄置木板木材
- 桂洪中心後面和晉景臺老人院之間後巷：多處有棄置電單車
- 海城洋樓和海閣洋樓後巷：好多紙皮及發泡膠
- 威菲路道5X巴士總站旁：每晚有紙皮盒堆放
【東區】
- 英皇道981號鰂魚涌中興大廈天橋底：紙皮及發泡膠箱
- 柴灣港鐵站C出口天橋底：雜物堆放
- 怡豐街宏德居德祿樓（日新蔬果店對出）：經常有紙皮及發泡膠堆積行人路
- 柴灣道東西街方向（漁灣邨／樂軒台）：渠道發出嚴重嗅味
- 漁灣邨耆康會後門側：有老鼠出沒及傳出死老鼠味
- 永利商場後巷（面向柴灣道） ：堆積了大量發泡箱
- 明園西街康威大廈旁邊巷子：垃圾堆積，老鼠於垃圾站覓食
- 望隆街7號（新界仔）：堆積垃圾及發泡膠箱
- 筲箕灣望隆街8號：堆積垃圾紙箱卡板，長時間阻塞行人路
- 筲箕灣港鐵站C出口側邊行人通道：堆積垃圾及發泡膠箱
【南區】
- 華富邨華安樓後斜坡：鼠患問題，經常有老鼠在斜坡上
- 香港仔西安街：店舖阻街，膠籃發泡膠箱放路邊，有異味及積水
- 香港仔十五間：店舖阻街，膠籃發泡膠箱放路邊，有異味及積水
- 香港仔大道181-185號後巷：垃圾堆積，有異味及積水
【油尖旺】
- 大角咀道近中英樓及中美樓門口：長期出現嚴重冷氣機滴水
- 大角咀道千歲大廈則菜檔：菜檔將垃圾及貨物經常堆積馬路上，令周邊環境衞生惡劣
- 佐敦道行人隧道內：露宿者長期擺放大量雜物和吸煙
- 加連威老道與厚福街之間的後巷：垃圾、紙皮及發泡膠箱等雜物堆積，污水渠淤塞
- 尖沙咀彌敦道44號重慶大廈後巷：大量建築廢料及垃圾，佔據後巷空間
- 登打士行天橋近櫻桃街橋墩位置：露宿者居於此位置，堆積雜物及發出臭味
- 街市街垃圾站：凌晨至早上垃圾堆積路邊，情況嚴重
- 佐敦道37號佐敦大廈對出：長期出現嚴重冷氣機滴水
【深水埗】
- 偉智里菜檔：有很多泡沫箱及垃圾
- 元州街62-70號後巷：多棟大廈居民反映鼠患嚴重及投訴建築廢料情況
- 元州街131-165號後巷：整條後巷有多輛棄置電單車長時間擺放，有鼠患巢穴
- 大埔道180-220號後巷：發泡膠箱堆積嚴重，衞生問題嚴重，經常收到市民投訴
- 深水埗102-130號後巷：不守法食肆將店舖垃圾擺放在後巷，嚴重衞生及鼠患問題
- 深水埗石硤尾街近元州街後巷：長期有建築廢料
- 基隆街359號：貨品佔據大部分行人路
- 大南街300號：垃圾堆積
- 長沙灣道171號後巷：大量垃圾堆積
【九龍城】
- 美景街9-55號後巷：雜物堆積、廚餘佈地、水渠積污水
- 美光街安和園一期後巷：建築廢料堆積、棄置車輛堵塞通道
- 九龍城道與上鄉道交界後巷：水渠淤塞
- 上鄉道天橋底：垃圾堆積
- 上鄉道與落山道交界後巷：垃圾堆積、廢車棄置、建築廢料
- 長寧街與下鄉道交界後巷：垃圾堆積、水渠淤塞
- 炮仗街後巷：垃圾堆積
- 炮仗街與落山道後巷：垃圾堆積
- 九龍城道天橋底：垃圾堆積
- 落山道與四川街交界後巷：垃圾堆積
- 宋皇臺道福桃樓與福安閣交界橫巷：雨水渠積滿污水
- 木廠街２～4號橫巷：下水渠積滿污水
- 聯合道2號旁：經常大量垃圾堆積，引來大量老鼠及蟑螂
- 南角道73號PCCW电話亭：經常大量垃圾堆積
- 福佬村道75號PCCW电話亭：經常大量垃圾堆積
- 贾炳達道面面見旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 福佬村道48號後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 打鼓嶺道53號旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 衙前圍道15號旁後巷： 經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 衙前圍道47E旁內街：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 賈炳達道Manner Spa旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂
- 福佬村道75-77號樂善樓一帶：樓宇已準備重建四週有建築材料
- 福佬村道42～44號（珍珍珠寶側）：堆放建築棚架的竹
- 打鼓嶺道／樂善道交界：堆放建築棚架的竹
- 打鼓嶺道公園：堆放建築棚架的竹
- 常樂街近冠德苑山坡：有棄置膠馬擺放於山坡
- 常樂街山坡去水渠近1657號消防栓：常樂街山坡去水渠有大量枯葉堆塞去水渠
- 常樂街山坡去水渠近維修用樓梯：常樂街山坡去水渠有大量枯葉堆塞去水渠
- 常盛街升降機塔山坡：常盛街升降機塔山坡堆積垃圾、棄置單車、建築廢料
- 常富街近何文田廣場：非法放置單車
- 常盛街旅港開平中學：人路邊雜草叢生滋生蚊蟲
- 蕪湖街22號紅湖大廈後巷：大量垃圾、紙皮、鼠患
- 差館里9號協輝大廈後巷：大量垃圾、紙皮、鼠患
- 蕪湖街46-56A號紅磡大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患
- 差館里21-27號富業大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患
- 差館里41-43號美安樓後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患
- 寶其利街28號寶源大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患
- 寶其利街42A新安大樓後巷 ：大量垃圾及紙皮、手推車、搭建帳蓬、鼠患
- 寶其利街44-56號金華大廈後巷：大量垃圾及紙皮、手推車、搭建帳蓬、鼠患
- 溫思勞街31-33號側巷：大量棄置食品餐盒、垃圾、鼠患
- 漆咸道北264-268號後巷：非法棄置建築廢物黑點
【黃大仙】
- 鳳德道左轉入蒲崗村道轉角位置行人路：垃圾及貨物堆積
- 雙鳳街左轉入環鳳街街口行人路及馬路：垃圾及貨物堆積
- 慈雲山毓華街沿途店舗外行人路及馬路：垃圾及貨物堆積
- 新蒲崗仁愛街出衍慶街後巷：垃圾及貨物堆積
- 御豪門面向九龍寨城公園：垃圾及貨物堆積
【觀塘】
- 瑞和街街市對面14-164：垃圾堆積,長期霸佔公共地方
- 康寧道70及祟仁街2及4號：老鼠於垃圾堆覓食,並霸佔公共地方
- 油塘嘉榮街1~2號：垃圾堆積,霸佔公共地方
- 彩星樓後古廟山坡：垃圾堆積
- 彩霞停車場旁：白鴿聚集﹐要定時清潔鴿糞免生細菌傳播
【元朗】
- 俊賢坊天橋底下，菜檔前：大量紙皮及發泡膠堆積，還有爛掉的蔬果
- 裕景坊佳寶超級市場行人路旁及馬路旁：紙箱及菜藍堆積
- 寶業街尚豪庭旁政府用地：雜草、蚊患、有很多神主牌和瓷器佛像
- 元朗大橋街市周邊：老鼠四圍走覓食
- 同益街市（合財街）：垃圾堆積、發泡膠箱長期放在馬路、老鼠橫行
【屯門】
- 安定置樂天橋底：垃圾堆積
- 安定巴士站側花槽：煙蒂垃圾堆積
- 安定邨定祥樓地下：煙蒂垃圾堆積，時有老鼠
- 友愛邨愛定商場後巷面向愛智樓行人路：長期有煙頭、垃圾堆放及溝渠冇人清理淤泥，易生蚊蠓
- 新墟仁政街：店舖雜物擺在路中心、馬路邊及後巷
【荃灣】
- 12咪半沙灘及14咪青龍灣：垃圾及竹枝
- 東邨路口：東邨路口經常有垃圾及裝修廢物堆積
- 深井垃圾站：深井垃圾站很多老鼠出來找垃圾桶食物
- 深井村食市又深井村後巷：鼠患黑點
- 深井舊村80號附近垃圾站：深井舊村80號附近垃圾站放在一大堆雜物
- 深井街市門口：深井街市門口垃圾廢電單車
- 荃灣花園D座對出行人路近荃貴街：有建築廢料，大魚缸，傢俬等
- 荃灣聯仁街和記回收點近康睦庭園：大量等待回收物，地面佈滿油污及阻街
- 二陂坊大樓及廣發大廈後巷：有等待棄置的家居垃圾，常吸引老鼠
- 二陂坊三陂坊及川龍街：有老鼠
- 三陂坊24號天台：有大量建築廢料，部分夾雜玻璃碎、鋒利瓦片
【離島】
- 大嶼山梅窩大地塘村80號側及80號前：污水黑點，老鼠出沒，長期堆放雜物
- 東涌達東路近富東邨籃球場：山坡上滿佈垃圾，衞生情況惡劣
- 梅窩鹿地塘村75號屋前路旁：污水黑點，臭氣熏天，經常有老鼠及蛇出沒
- 榕樹灣大街公廁垃圾站：老鼠於垃圾站覓食
- 榕樹灣大街3-4號中間斜坡位置：經常有老鼠及蛇出現
【北區】
- 上水龍豐花園對出一段智昌路：垃圾、雜物、貨物堆積在商舖對出的行人路及花槽
- 上水鄉文閣村近狗房停車場（垃圾站側）：垃圾及雜物堆積
- 虎地坳道近街燈EA2292：垃圾及雜物堆積
- 天平山村鄰近前燒烤場（街燈VD3055）：垃圾及雜物堆積
- 華山村近街燈VG0379：垃圾及雜物堆積
- 紅橋近街燈VG3773_政府土地告示牌前：垃圾及雜物堆積
【大埔】
- 四里公園近大光里：垃圾及雜物堆積
- 翠屏花園商場匯豐銀行對出空地及周邊：垃圾及雜物堆積
- 同發坊與陸鄉里交界：垃圾及雜物堆積
【西貢／將軍澳】
- 將軍澳頌明苑（糖水舖附近）：鼠患滋擾
- 將軍澳厚德邨德志樓垃圾收集處：鼠患滋擾
- 將軍澳厚德邨德富樓水池：鼠患滋擾
- 將軍澳厚德邨厚德商場後門（慕德中學）：鼠患滋擾
【沙田】
- 美田路及積輝街地下商舖及後巷：廢紙箱，發泡膠箱及雜物堆積如山，污水淤塞，滋生蚊蟲
- 海星灣，迎海20/.22/.2325座前面的沙灘：遊客隨地大小便情況嚴重
- 沙田商業中心附近： 垃圾堆積
- 馬鞍山路（近耀榮樓對出單車位）：經常垃圾堆積
- 馬鞍山梅子林山路 燈柱號碼EB6935：有建築廢料，有一個懷疑違規佔用政府土地私人燒烤場
【葵青】
- 葵芳智芳街及附近舖位：長期有垃圾堆積及鼠患問題，屢次要求跟進都沒有改善
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳葆琳