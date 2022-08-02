【全港清潔行動】民建聯揭全港多區現衞生隱患　一文看清142個衞生黑點

▲ 民建聯發起「全港衞生黑點巡查行動」，發現142個衞生黑點。

政府本月開展為期3個月的「香港新市容」全港清潔運動，民建聯就此於上月發起「全港衞生黑點巡查行動」，並發現142個衞生黑點，當中9成衞生黑點長期存在於社區，其中以九龍區佔最多，深水埗元洲街、尖沙咀重慶大廈後巷亦有上榜。該黨促請政府建立環境衞生「標準運作模式」後，責成指定承擔處理相關問題，切實改善社區環境衞生。

常見的衞生問題包括嚴重的垃圾及發泡膠堆積、污水、裝修建築廢料堆積、棄置電單車、棄置單車、棄置雪櫃、渠道發出惡臭、鼠患及死老鼠味道、冷氣機嚴重滴水、店舖垃圾阻街、水渠淤塞、廚餘佈滿後巷坑渠、紙皮堆積等。

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詳列地點如下：

【中西區】

屈地街兒童遊樂場一帶：垃圾堆積，違泊多輛移除車牌的電單車

干諾道西昌寧大廈後巷：有人長期霸佔後巷存放個人物品及垃圾

德輔道西銀行大廈旁至正街整段小巷：垃圾堆積，污水湧出，影響環境衞生

卑路乍街南山樓至聚賢逸居後巷：地下油污、裝修廢料、污水、裝修廢料

厚和街大德樓至厚和大廈後巷：廢置電單車及雪櫃、污水

卑路乍街聯友新樓及聯康新樓後巷：各類垃圾、鼠患、曾經火燭

鴨巴甸街同堅道交界：垃圾堆積

【灣仔】

清風街和琉璃街的後巷：棄置大量電單車

清風街和琉璃街的後巷：棄置大量電單車，有5堆建築廢料，部分夾雜玻璃碎

清風街和歌頓道之間後巷：垃圾堆積

水星街垃圾站：老鼠於垃圾站覓食

銅鑼灣街市的後巷：棄置木板木材

桂洪中心後面和晉景臺老人院之間後巷：多處有棄置電單車

海城洋樓和海閣洋樓後巷：好多紙皮及發泡膠

威菲路道5X巴士總站旁：每晚有紙皮盒堆放

【東區】

英皇道981號鰂魚涌中興大廈天橋底：紙皮及發泡膠箱

柴灣港鐵站C出口天橋底：雜物堆放

怡豐街宏德居德祿樓（日新蔬果店對出）：經常有紙皮及發泡膠堆積行人路

柴灣道東西街方向（漁灣邨／樂軒台）：渠道發出嚴重嗅味

漁灣邨耆康會後門側：有老鼠出沒及傳出死老鼠味

永利商場後巷（面向柴灣道） ：堆積了大量發泡箱

明園西街康威大廈旁邊巷子：垃圾堆積，老鼠於垃圾站覓食

望隆街7號（新界仔）：堆積垃圾及發泡膠箱

筲箕灣望隆街8號：堆積垃圾紙箱卡板，長時間阻塞行人路

筲箕灣港鐵站C出口側邊行人通道：堆積垃圾及發泡膠箱

【南區】

華富邨華安樓後斜坡：鼠患問題，經常有老鼠在斜坡上

香港仔西安街：店舖阻街，膠籃發泡膠箱放路邊，有異味及積水

香港仔十五間：店舖阻街，膠籃發泡膠箱放路邊，有異味及積水

香港仔大道181-185號後巷：垃圾堆積，有異味及積水

【油尖旺】

大角咀道近中英樓及中美樓門口：長期出現嚴重冷氣機滴水

大角咀道千歲大廈則菜檔：菜檔將垃圾及貨物經常堆積馬路上，令周邊環境衞生惡劣

佐敦道行人隧道內：露宿者長期擺放大量雜物和吸煙

加連威老道與厚福街之間的後巷：垃圾、紙皮及發泡膠箱等雜物堆積，污水渠淤塞

尖沙咀彌敦道44號重慶大廈後巷：大量建築廢料及垃圾，佔據後巷空間

登打士行天橋近櫻桃街橋墩位置：露宿者居於此位置，堆積雜物及發出臭味

街市街垃圾站：凌晨至早上垃圾堆積路邊，情況嚴重

佐敦道37號佐敦大廈對出：長期出現嚴重冷氣機滴水

【深水埗】

偉智里菜檔：有很多泡沫箱及垃圾

元州街62-70號後巷：多棟大廈居民反映鼠患嚴重及投訴建築廢料情況

元州街131-165號後巷：整條後巷有多輛棄置電單車長時間擺放，有鼠患巢穴

大埔道180-220號後巷：發泡膠箱堆積嚴重，衞生問題嚴重，經常收到市民投訴

深水埗102-130號後巷：不守法食肆將店舖垃圾擺放在後巷，嚴重衞生及鼠患問題

深水埗石硤尾街近元州街後巷：長期有建築廢料

基隆街359號：貨品佔據大部分行人路

大南街300號：垃圾堆積

長沙灣道171號後巷：大量垃圾堆積

【九龍城】

美景街9-55號後巷：雜物堆積、廚餘佈地、水渠積污水

美光街安和園一期後巷：建築廢料堆積、棄置車輛堵塞通道

九龍城道與上鄉道交界後巷：水渠淤塞

上鄉道天橋底：垃圾堆積

上鄉道與落山道交界後巷：垃圾堆積、廢車棄置、建築廢料

長寧街與下鄉道交界後巷：垃圾堆積、水渠淤塞

炮仗街後巷：垃圾堆積

炮仗街與落山道後巷：垃圾堆積

九龍城道天橋底：垃圾堆積

落山道與四川街交界後巷：垃圾堆積

宋皇臺道福桃樓與福安閣交界橫巷：雨水渠積滿污水

木廠街２～4號橫巷：下水渠積滿污水

聯合道2號旁：經常大量垃圾堆積，引來大量老鼠及蟑螂

南角道73號PCCW电話亭：經常大量垃圾堆積

福佬村道75號PCCW电話亭：經常大量垃圾堆積

贾炳達道面面見旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

福佬村道48號後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

打鼓嶺道53號旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

衙前圍道15號旁後巷： 經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

衙前圍道47E旁內街：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

賈炳達道Manner Spa旁後巷：經常垃圾、污水引老鼠及蟑螂

福佬村道75-77號樂善樓一帶：樓宇已準備重建四週有建築材料

福佬村道42～44號（珍珍珠寶側）：堆放建築棚架的竹

打鼓嶺道／樂善道交界：堆放建築棚架的竹

打鼓嶺道公園：堆放建築棚架的竹

常樂街近冠德苑山坡：有棄置膠馬擺放於山坡

常樂街山坡去水渠近1657號消防栓：常樂街山坡去水渠有大量枯葉堆塞去水渠

常樂街山坡去水渠近維修用樓梯：常樂街山坡去水渠有大量枯葉堆塞去水渠

常盛街升降機塔山坡：常盛街升降機塔山坡堆積垃圾、棄置單車、建築廢料

常富街近何文田廣場：非法放置單車

常盛街旅港開平中學：人路邊雜草叢生滋生蚊蟲

蕪湖街22號紅湖大廈後巷：大量垃圾、紙皮、鼠患

差館里9號協輝大廈後巷：大量垃圾、紙皮、鼠患

蕪湖街46-56A號紅磡大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患

差館里21-27號富業大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患

差館里41-43號美安樓後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患

寶其利街28號寶源大廈後巷：大量垃圾、紙皮、手推車、鼠患

寶其利街42A新安大樓後巷 ：大量垃圾及紙皮、手推車、搭建帳蓬、鼠患

寶其利街44-56號金華大廈後巷：大量垃圾及紙皮、手推車、搭建帳蓬、鼠患

溫思勞街31-33號側巷：大量棄置食品餐盒、垃圾、鼠患

漆咸道北264-268號後巷：非法棄置建築廢物黑點

【黃大仙】

鳳德道左轉入蒲崗村道轉角位置行人路：垃圾及貨物堆積

雙鳳街左轉入環鳳街街口行人路及馬路：垃圾及貨物堆積

慈雲山毓華街沿途店舗外行人路及馬路：垃圾及貨物堆積

新蒲崗仁愛街出衍慶街後巷：垃圾及貨物堆積

御豪門面向九龍寨城公園：垃圾及貨物堆積

【觀塘】

瑞和街街市對面14-164：垃圾堆積,長期霸佔公共地方

康寧道70及祟仁街2及4號：老鼠於垃圾堆覓食,並霸佔公共地方

油塘嘉榮街1~2號：垃圾堆積,霸佔公共地方

彩星樓後古廟山坡：垃圾堆積

彩霞停車場旁：白鴿聚集﹐要定時清潔鴿糞免生細菌傳播

【元朗】

俊賢坊天橋底下，菜檔前：大量紙皮及發泡膠堆積，還有爛掉的蔬果

裕景坊佳寶超級市場行人路旁及馬路旁：紙箱及菜藍堆積

寶業街尚豪庭旁政府用地：雜草、蚊患、有很多神主牌和瓷器佛像

元朗大橋街市周邊：老鼠四圍走覓食

同益街市（合財街）：垃圾堆積、發泡膠箱長期放在馬路、老鼠橫行

【屯門】

安定置樂天橋底：垃圾堆積

安定巴士站側花槽：煙蒂垃圾堆積

安定邨定祥樓地下：煙蒂垃圾堆積，時有老鼠

友愛邨愛定商場後巷面向愛智樓行人路：長期有煙頭、垃圾堆放及溝渠冇人清理淤泥，易生蚊蠓

新墟仁政街：店舖雜物擺在路中心、馬路邊及後巷

【荃灣】

12咪半沙灘及14咪青龍灣：垃圾及竹枝

東邨路口：東邨路口經常有垃圾及裝修廢物堆積

深井垃圾站：深井垃圾站很多老鼠出來找垃圾桶食物

深井村食市又深井村後巷：鼠患黑點

深井舊村80號附近垃圾站：深井舊村80號附近垃圾站放在一大堆雜物

深井街市門口：深井街市門口垃圾廢電單車

荃灣花園D座對出行人路近荃貴街：有建築廢料，大魚缸，傢俬等

荃灣聯仁街和記回收點近康睦庭園：大量等待回收物，地面佈滿油污及阻街

二陂坊大樓及廣發大廈後巷：有等待棄置的家居垃圾，常吸引老鼠

二陂坊三陂坊及川龍街：有老鼠

三陂坊24號天台：有大量建築廢料，部分夾雜玻璃碎、鋒利瓦片

【離島】

大嶼山梅窩大地塘村80號側及80號前：污水黑點，老鼠出沒，長期堆放雜物

東涌達東路近富東邨籃球場：山坡上滿佈垃圾，衞生情況惡劣

梅窩鹿地塘村75號屋前路旁：污水黑點，臭氣熏天，經常有老鼠及蛇出沒

榕樹灣大街公廁垃圾站：老鼠於垃圾站覓食

榕樹灣大街3-4號中間斜坡位置：經常有老鼠及蛇出現

【北區】

上水龍豐花園對出一段智昌路：垃圾、雜物、貨物堆積在商舖對出的行人路及花槽

上水鄉文閣村近狗房停車場（垃圾站側）：垃圾及雜物堆積

虎地坳道近街燈EA2292：垃圾及雜物堆積

天平山村鄰近前燒烤場（街燈VD3055）：垃圾及雜物堆積

華山村近街燈VG0379：垃圾及雜物堆積

紅橋近街燈VG3773_政府土地告示牌前：垃圾及雜物堆積

【大埔】

四里公園近大光里：垃圾及雜物堆積

翠屏花園商場匯豐銀行對出空地及周邊：垃圾及雜物堆積

同發坊與陸鄉里交界：垃圾及雜物堆積

【西貢／將軍澳】

將軍澳頌明苑（糖水舖附近）：鼠患滋擾

將軍澳厚德邨德志樓垃圾收集處：鼠患滋擾

將軍澳厚德邨德富樓水池：鼠患滋擾

將軍澳厚德邨厚德商場後門（慕德中學）：鼠患滋擾

【沙田】

美田路及積輝街地下商舖及後巷：廢紙箱，發泡膠箱及雜物堆積如山，污水淤塞，滋生蚊蟲

海星灣，迎海20/.22/.2325座前面的沙灘：遊客隨地大小便情況嚴重

沙田商業中心附近： 垃圾堆積

馬鞍山路（近耀榮樓對出單車位）：經常垃圾堆積

馬鞍山梅子林山路 燈柱號碼EB6935：有建築廢料，有一個懷疑違規佔用政府土地私人燒烤場

【葵青】

葵芳智芳街及附近舖位：長期有垃圾堆積及鼠患問題，屢次要求跟進都沒有改善

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記者：陳葆琳