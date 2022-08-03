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容海恩家翁袁弓夷遭保安局點名譴責　袁氏一家政見大不同？

政治 17:02 2022/08/03

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袁弓夷。（袁弓夷Facebook圖片）

保安局今日點名三人，指他們在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反香港國安法，其中被點名的袁弓夷，正是時事評論員袁彌昌、及人民力量前主席袁彌明之父。

袁氏一家與政治關係深厚，但各人的政見卻又南轅北轍。港台《鏗鏘集》去年曾有一輯節目，題為「袁氏這一家」。其中，袁弓夷被形容「黃到金」 ；袁彌明屬「黃絲」，其丈夫林雨陽，曾是公民黨創黨會員，後來加入人民力量出任執委，2012年退黨，夫妻二人政治理念一致；袁彌昌太太是新民黨立法會議員容海恩，屬建制派；至於袁彌昌，則夾在「黃」「藍」之間，屬中間派。

袁弓夷為宋朝望族西門袁氏直系後人，族伯袁希洛為孫中山就任中華民國大總統時的授印代表，族叔袁希濤曾為中華民國教育總長。

保安局今嚴厲譴責袁弓夷、加拿大《星島》前總編輯何良懋及前立法會議員梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。保安局表示，根據《香港國安法》第37條，警方定必會依法追究，將上述人士緝捕歸案。

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撰文 : 傅流螢

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