【強制檢測】65處所納強檢 上水紀律部隊宿舍C座及太古城冠天閣上榜
社會 22:47 2022/08/02
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因有陽性檢測個案曾到訪，有60個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 將軍澳彩明苑彩貴閣
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 沙田豐和邨和悅樓
- 上水清河邨清平樓
- 屯門田景邨田裕樓
- 天水圍天恒邨恒健樓
- 石硤尾白田邨澤田樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 天水圍天恒邨恒麗樓
- 天水圍天耀二邨耀華樓
- 荃灣象山邨樂山樓
- 葵涌葵涌邨春葵樓
- 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
- 大埔太和邨亨和樓
- 大埔富善邨善美樓
- 何文田愛民邨新民樓
- 沙田乙明邨明耀樓
- 九龍城東匯邨匯心樓
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 屯門美樂花園6座
- 屯門大興花園2期1座
- 屯門大興花園2期8座
- 元朗水邊圍邨康水樓
- 深井碧堤半島8座
- 青衣灝景灣5座
- 荃灣綠楊新邨G座
- 葵涌大窩口邨富賢樓
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 上水天平邨天賀樓
- 大圍顯徑邨顯德樓
- 九龍城美東邨美仁樓
- 慈雲山慈樂邨樂仁樓
- 牛頭角樂華北邨達華樓
- 馬鞍山曉峯灣畔2座
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 觀塘順天邨天池樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 柴灣富景花園1座
- 將軍澳彩明苑彩柏閣
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 天水圍天富苑逸富閣
- 青衣青華苑華璇閣
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 上水上水紀律部隊宿舍C座
- 葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座
- 何文田俊民苑文賀閣
- 藍田平田邨平仁樓
- 青衣長安邨安江樓
- 柴灣佳翠苑耀翠閣
- 堅尼地城泓都2座
- 柴灣藍灣半島7座
- 鰂魚涌太古城冠天閣
- 赤柱東頭灣道59號 Stanley Prison Staff Quarters Block3
- 北角模範邨民康樓C1及C2座
- 香港仔香港仔大道171號金豐大廈
- 鴨脷洲海怡半島海雅閣
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 黃竹坑深灣9號8座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 藍田康逸苑康年閣
- 九龍灣麗晶花園21座
- 九龍灣麗晶花園22座
- 屯門盈豐園1座
- 屯門盈豐園2座
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責任編輯：李榮忠