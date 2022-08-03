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【佩洛西訪台】港府：堅決反對並強烈譴責　全面配合國家向美國採取的措施

政治 00:02 2022/08/03

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政府總部。（資料圖片）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2號晚上抵達台灣。港府表示，堅決反對並強烈譴責美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣。

特首李家超同晚發聲明予以強烈譴責，形容佩洛西竄訪台灣是公然挑釁一個中國原則的行為，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平和穩定，嚴重違反國際關係基本準則。李家超說：

佩洛西竄訪台灣，助長『台獨』意識，公然挑釁一個中國原則，破壞台海穩定，拿台灣二千多萬人民當賭注，是蔑視台灣人民福祉的自私行為。

港府聲明表示，特區政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守一個中國的原則。聲明指，佩洛西竄訪台灣，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果。

港府發言人強調，特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。

此外，政務司司長、財政司司長、律政司司長、保安局亦分別發聲明表示，堅決反對並譴責佩洛西竄訪台灣。

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責任編輯：林曉君

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