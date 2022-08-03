【減肥大作戰】最便宜的瘦身大法 炎夏跟營養師8杯水減肥法

戰友露絲問：「你這兒有沒有水？」我說：「當然有，你有自備水樽嗎？」我正仔細地看她的飲食和今天的體重記錄，她就在急忙灌水，瞬間，她就喝了半枝。

我說：「你真的很口渴。」她說：「擔心上磅增重，所以由今早到剛才為止，我只喝了一杯水，現在覆磅完畢，才放鬆一下。」

我擔心地說：「近日平均氣溫逾三十度，而且香港濕度高，補充足夠水份更顯重要。一個最簡單的計算方法，可以用自己的體重計算，每公斤體重，大約需要三十五至四十毫升水份。」

露絲說：「我也聽說過，不過，我怕飲水也會胖。我試過有一次，飲過一枝綠茶後，隨即上磅，體重竟多了一磅，真嚇人！」

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我給她解釋：「剛喝完水，水也有重量，水份仍停留在消化系統中，體重自然會上升，情況如同飽餐一頓後上磅，那只是你短暫重了，並非體脂增加。你有聽過八杯水減肥法嗎？」

「飲水也能瘦？真的沒聽過。」她懷疑地說。

「人類是水造的，水份佔身體約六成，除了維持體溫、是血液的一部分外；充足水份，亦有助維持正常新陳代謝。另外，研究亦發現，飲水能填滿胃部空間，有助減低食慾，舉一個簡單例子，好些朋友喜歡吃飯前飲湯，這個方法的確有助減低因長時間餓着而導致狼吞虎嚥的情況，有效控制食慾。不過，胃病患者則不宜！」我舉例說明。

「噢！原來如此，我可以放心飲水了。」她笑着說。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「 最便宜的減肥法」

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責任編輯：羅嘉欣