【Mirror演唱會】粉絲關注促加快事件追責　工傷權益會籲李啟言索工傷非「私了」

▲ 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文。（ 梁偉榮攝）

MIRROR演唱會發生嚴重意外，受傷舞蹈員至今仍然危殆，引發社會關注。多年來關注工傷意外的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦感受至深，她說現時舞蹈員屬自僱人士，長期不受勞保保障，她鼓勵傷者提出工傷索償，只要舞蹈員被法庭界定為「假自僱」，便可為業界立下可循之先例，提升對舞蹈員的保障。

平時都有關注MIRROR新聞的她表示，公眾對事件的關注，可加快意外原因的調查，還傷者公道，亦可為喜愛的明星營造一個更安全的工作環境，「阿Mo的事情或者是個契機，舞台安全的積弊或者可以改善到。」

MIRROR演唱會意外發生後的幾日，蕭倩文的手機便響個不停，不時有電台、報章記者打來請教。勞工新聞本身收視不高，即使意外死亡個案都難以在公眾視野裏逗留太久。她歎「大部分工業意外都只有苦等，若是單單都咁多人關注，就好了。」

「平時處理意外 多是射來射去」

蕭倩文並不是抱怨，她指公眾的關注可以大大加快事件的調查。在平時協助工友或者家屬時，確實鮮見到意外事故發生後，政府高層可以立即到現場巡視，並交代初步原因，「平時處理意外時，好多時是射來射去，承辦商會話事件發生時無人睇到，又或者搵唔到CCTV等，對家屬來講是二次傷害。」

意外發生後，主辦單位MakerVille母公司盈科拓展集團主席李澤楷承諾，會承擔傷者的醫療費用，盡力提供協助。蕭倩文卻說，非常鼓勵傷者及家屬可以申請工傷賠償，而非「私了」。

促傷者工傷索償 立「假自僱」先例

她表示，雖然舞者屬自僱形式，惟其對工作無話事權及控制權，若能提出工傷索償，則非常有機會被界定為「假自僱」。除了醫療賠償外，更有每個月五分四薪水及判傷錢。她說，業界以後便有先例可循，更增加了同行長遠的工作保障。

蕭倩文此言不虛，過往工傷意外最多的建造地盤，工友多數都是「散工」形式工作，沒有勞保保障。而隨着申索賠償的個案增加，部分進入法庭審議後，地盤工人已不再被界定為自僱人士。此後，若工人在工作時出意外，承辦商均要對其負責，「雖然當時無特別的集體行動，不過仍然是多年爭取到的工人權益。」

談起工業工傷意外，不少人只會想到建築地盤的各種工種，但蕭倩文卻表示，經過多年的關注爭取，地盤的安全已經大大提升，而就表演舞台而言，不少地方或者為了遷就視覺效果，舞台的安全性甚至低於建造地盤。

指舞台安全性 比建造地盤低

不少MIRROR的粉絲在事件發生後感到手足無措，在社交平台不斷祈福。蕭倩文盼望粉絲繼續關注表演舞台的安全，「當然要為傷者祈福，同時亦不要失去對事件追責進度的關注。」她相信這樣的關注或者可以解決舞台、娛樂圈存在多年的安全積弊，「追責可以令全民都增加風險意識、危機意識。」

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記者：袁澍