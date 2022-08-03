【封區檢測】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢　屯門景峰花園第一座發現4宗陽性個案【不斷更新】

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】葵涌寧峰苑庭峰閣圍封強檢

葵涌寧峰苑庭峰閣自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（4日）約中午12時完成此行動。

【11:30】屯門景新臺第三座

行動中共檢查了255名受檢人士，其中一名人士違反強制檢測公告，已向她發出強制檢測令，要求她於指明期間內接受檢測。

【10:23】屯門景峰花園第一座

相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了約250名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向她發出強制檢測令。

【08:01】屯門景峰花園第一座

屯門景峰花園第一座約600名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約300戶，當中35戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組