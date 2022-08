【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄

▲ So Ching把與阿Mo共舞片在個人Instagram帳號中置頂!

MIRROR演唱會嚴重事故,導致舞蹈員兩傷意外,其中李啟言(阿Mo)仍留醫,接受兩次手術後暫時情況危殆,伊利沙伯醫院發言人昨日(8月2日)表示,李啟言仍在深切治療部留醫,情況危殆,維生指數穩定。

而阿Mo的女友兼COLLAR成員蘇芷晴(So Ching)早前曾到醫院守候消息,連日來也有不少粉絲、網民擔心她的情緒,於其社交平台留言打氣。

So Ching在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂,也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與阿Mo共舞片置頂

在3則So Ching設定為置頂的帖文當中,一張So Ching搭著阿Mo膊頭的相中寫道,「呢一年有好多改變「多謝所有我愛既人同愛我既人💜 」令我可以繼續走落去✨🙏🏼#grateful」。網民就在最近留言:「so ching加油!阿Mo加油!」、「一定會好㗎,祝福你哋」、「我相信阿Mo醒返之後想見到嘅係一直撐住等佢醒返嘅So Ching,佢唔會希望見到一個好沮喪嘅so Ching」等等。

至於在一段與阿Mo、另一位舞蹈員的跳舞片中,So Ching就寫道:「有好多位都做得唔滿意 但為左多謝兩位猛男 我就po啦」。

她又在另一段至與阿Mo的跳舞片,她表示:「Can do it much better but wanna record this😛Dance with this crazy man @momo.lky 」。

她公開地感謝男友,又稱呼對方是crazy man,對男友十分仰慕及重視。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

感情深厚

阿Mo與So Ching不時一同跳舞,也同是MIRROR的「御用舞者」。初入行的SoChing更未理偶像包袱,繼續在社交網站放閃和互相支持,在媒體訪問中SoChing亦大方承認男友身份,給對方絕對的安全感。

阿Mo在《全民造星IV》總決賽後發文大讚女友:「長氣說話先不說 真心很喜歡她當晚的表現 最鍾愛從容不逼的態度 然後聲音真的超出預期地好聽 已被招粉」。

在今年So Ching的26歲生日時,阿Mo送上iPhone、多士爐外,更親手寫了封情信,信封寫了「To:蘇寶寶」,十分甜蜜。他又陪同女友到應援燈箱前打卡,分享喜悅。

阿Mo又負責為女友So Ching參賽的長櫈舞編舞,當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂:「I Like Her.」。此外,阿Mo又在20強比賽時為女友伴舞。

最新影片推介: