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【MIRROR演唱會】So Ching IG把與阿Mo共舞片置頂　蘇芷晴李啟言齊追夢不離不棄

娛樂 10:37 2022/08/03

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So Ching把與阿Mo共舞片在個人Instagram帳號中置頂！

MIRROR演唱會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，接受兩次手術後暫時情況危殆，伊利沙伯醫院發言人昨日（8月2日）表示，李啟言仍在深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

而阿Mo的女友兼COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）早前曾到醫院守候消息，連日來也有不少粉絲、網民擔心她的情緒，於其社交平台留言打氣。

So Ching在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂，也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

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與阿Mo共舞片置頂

在3則So Ching設定為置頂的帖文當中，一張So Ching搭著阿Mo膊頭的相中寫道，「呢一年有好多改變「多謝所有我愛既人同愛我既人💜 」令我可以繼續走落去✨🙏🏼#grateful」。網民就在最近留言：「so ching加油！阿Mo加油!」、「一定會好㗎，祝福你哋」、「我相信阿Mo醒返之後想見到嘅係一直撐住等佢醒返嘅So Ching，佢唔會希望見到一個好沮喪嘅so Ching」等等。

至於在一段與阿Mo、另一位舞蹈員的跳舞片中，So Ching就寫道：「有好多位都做得唔滿意 但為左多謝兩位猛男 我就po啦」。

她又在另一段至與阿Mo的跳舞片，她表示：「Can do it much better but wanna record this😛Dance with this crazy man @momo.lky 」。

她公開地感謝男友，又稱呼對方是crazy man，對男友十分仰慕及重視。

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感情深厚

阿Mo與So Ching不時一同跳舞，也同是MIRROR的「御用舞者」。初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持，在媒體訪問中SoChing亦大方承認男友身份，給對方絕對的安全感。

阿Mo在《全民造星IV》總決賽後發文大讚女友：「長氣說話先不說  真心很喜歡她當晚的表現 最鍾愛從容不逼的態度 然後聲音真的超出預期地好聽 已被招粉」。

在今年So Ching的26歲生日時，阿Mo送上iPhone、多士爐外，更親手寫了封情信，信封寫了「To:蘇寶寶」，十分甜蜜。他又陪同女友到應援燈箱前打卡，分享喜悅。

阿Mo又負責為女友So Ching參賽的長櫈舞編舞，當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」。此外，阿Mo又在20強比賽時為女友伴舞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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