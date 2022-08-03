【MIRROR演唱會】MIRROR明年解散破鏡難重圓？　消息指男團5年死約即將屆滿

▲ MIRROR明年解散破鏡難重圓？傳男團只簽五年死約即將屆滿。

人氣男團MIRROR於7月28日舉行的第四場紅館演唱會發生嚴重意外，被巨型屏幕擊中的舞蹈員阿Mo（李啟言）仍於深切治療部留醫。

近日各方有多個關於意外的傳言，最新的說法講到MIRROR有機會於明年解散，12子於2018年參加《全民造星》後簽約ViuTV，有指5年死約將於明年屆滿。

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過去一年人氣持續高企的人氣男團MIRROR，乘勢於今年7月舉行首個紅館演唱會，12場騷一票難求，演唱會更成為娛樂盛事、全港焦點。

在綵排時已經有舞蹈員發生意外，首場演出更被影到舞台機關危機重重，直到7月28日的第四場演出，舞台上方一塊巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，受到重擊的阿Mo仍然留醫ICU，而早前傳已經出院的張梓峯（阿峯）每日仍要到醫院接受物理治療和檢查。

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破鏡傳聞

事發後MIRROR成員保持沉默，直到日前隊長Lokman（楊樂文）終於開腔代報平安。但12子的心理健康仍然受到鏡粉們的關注，近日有傳息傳出MIRROR明年有機會解散，破鏡難再重圓。

消息指MIRROR成員於2018年底結束《全民造星》的比賽後、準備成軍出道時，當時跟ViuTV、現時的MakerVille只簽下了5年的死約，明年底面臨滿約，加上今次的慘劇令不少成員造成難以磨滅的陰影，因此傳出MIRROR有機會宣布解散。

▲ （instagram圖片）

不過亦有指，MIRROR5年死約續接著5年生約，前後共10年的合約，而當5年死約約滿後，其經理人公司有續約優先權，意即MakerVille擁有續約與否的決定權，而12子無權單方面提出解約。

若有成員想提早結束賓主關係，需要雙方達成共識或提出入稟訴訟並成功推翻合約，故MIRROR是否真的解散仍時未知之數。

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