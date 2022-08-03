【失業悲歌】設計師失業1年半轉行做保安　孝子為父母扮開心：每晚匿喺被入面喊

▲ 設計師失業1年半後轉行做保安，卻每晚躲被內啜泣。

近年聽過不少年輕人入行做保安，有人貪門檻低、職責簡單，亦有人因失業而無奈轉行。近日有曾任設計師的網民在社交平台投稿，因失業1年半，不忍患病父母操勞而轉做保安，雖然月入比做設計師時還要高，但工作的辛酸、無法做自己喜歡的事，令事主身心俱疲。

事主在facebook專頁「奴工處」投稿，他表示，自己曾任職設計師，當時月入不足1.2萬元，但都足夠與家人生活，後來因為公司虧損，最終結業。之後的1年半事主一直失業，無法找到有興趣的工作，甚至去見一些他完全不熟悉的行業也沒有人聘用。

望住屋企人開始年紀大身體多病痛，需要錢睇醫生，雖然我爸媽叫我慢慢搵工，仲話可以借錢畀我，但我都唔忍心再繼續失業......

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日做12小時如行屍走肉

最終，事主決定扚起心肝做保安，如今已入行一年，但他形容，這一年非常難捱，因為每日都被住客投訴、問候家人；有門卡卻責怪事主不幫忙開門；好心提醒偷養狗的住客為大狗戴狗罩，又被投訴。而上司每次都只怪他不夠好客、服務態度不夠好，更斥他沒有用心上班。

事主坦言，現時月入1.6萬，較以往做設計師更多，但日做12小時，假期少了，做得不開心如同行屍走肉。家人問做得如何，事主不敢讓他們擔心，只能謊稱做得不錯，見到父母開心他就安心。

每日瞓覺，我都匿埋張被入面細細聲喊。

他難過地表示，自從做後保安皮膚變差，沒有拍拖時間，還被同齡的人笑他「咁後生做保安」，他無奈表示，「其實我都係身不由己，只係想做返自己鍾意嘅嘢，真係咁難嗎？」

帖文引來網民熱論，不少人稱讚事主孝順，鼓勵他不要放棄設計工作，亦有人為他加氣，明白他背後的艱難，希望他不要因閒言閒語而傷心，甚至有人提議他開page畫「保安的日常」，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳