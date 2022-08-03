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【Mirror演唱會】低級疏忽可奪命　蕭倩文：很多意外成因不複雜

社會 10:04 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

工業傷亡權益會總幹事-蕭倩文。 （梁偉榮攝）

有傳媒報道分析，懷疑MIRROR演唱會電視熒幕掉落，或者來自一個非常低級的錯誤，可能是施工時未有在螺絲桿上加「安全針」，熒幕移動時吊環螺絲帽鬆脫而釀成意外。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，好多意外成因並不複雜，一些低級的疏忽已可以傷及人命。

指很多意外成因不複雜

修讀社會政策的她，一直認為勞工是弱勢群體，因此決心為工友爭取權益。蕭倩文已經做足10年有餘，2009年環球貿易廣場發生一宗升降機台倒塌意外，6人從30樓直墮至10樓，為協助處理工傷意外，她陪着工人家屬入太平間見死者最後一面，「嗰一刻我唔敢望（遺體），我淨係敢望住對鞋，記得離世的工友正穿着安全鞋。」

今天見到屍體已經不再令她害怕，反而是家屬的失落令她最難放下。今年5月初，一名姓陳的工人在油麻地吳松街一唐樓外牆實施搭棚工程時，安全繩突然斷裂，送院不治身亡。

墮斃搭棚工竟用行山繩

蕭倩文說，其後發現死者當時使用的安全繩竟然是一條行山繩，是完全不符合安全標準的防墮設備，而且有機會僱主並未替其購買保險。蕭倩文說，事主的父母十分年邁，「都好憤怒，點解到今時今日都有咁嘅事情？對家屬來講，申索又是困難重重。」

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責任編輯：賴偉雄

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