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【檢疫隔離】盧寵茂指「黃碼」抵港人士不可到除口罩處所　但可上班上學

社會 10:08 2022/08/03

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醫務衞生局局長盧寵茂。 （資料圖片）

港府一直希望盡快推出「紅黃碼」制度，以助縮短海外入境的酒店檢疫期。醫務衞生局局長盧寵茂表示，正研究縮短抵港人士酒店隔離檢疫日數的安排，並配合「紅黃碼」一併推行，「黃碼」暫只適用由海外及台灣抵港人士，沒考慮涵蓋密切接觸者，而「黃碼」者不可進出會要除口罩的處所。

盧寵茂接受電台訪問時提到，「紅碼」代表新冠確診者，而「黃碼」只適用由海外及台灣抵港人士，他們在離開檢疫酒店後，須在指定期間維持醫學觀察，包括或要隔日接受核酸檢測，亦不能進行高風險活動、進出會要除口罩的處所例如食肆等，另亦不可出入醫院與院舍，但可以上班上學。

他又說，會檢視旅客抵港核酸檢測的數據，了解哪個方案能達致最大成本效益，以決定縮短檢疫日數的方案，並強調需要更精準防疫、無「躺平」。他又重申特區政府從來沒有放棄與內地通關，亦不認為與內地或國際通關要有先後之分，兩者並非「魚與熊掌」或「零和遊戲」，亦不存在矛盾。

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責任編輯：郭詩詩

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