【新冠肺炎】盧寵茂稱無水晶球預測疫情何時受控　形容專家指病毒夏天消失屬「跌晒眼鏡」

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

本港近日確診個案維持約4000宗高水平，醫務衞生局局長盧寵茂表示，很多專家曾企圖預計病毒到夏天會消失，但近日全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字持續上升，形容專家「跌晒眼鏡落地」。

盧寵茂在接受電台訪問時提到，市民在過去兩年多習慣戴口罩抗疫，擔心社會對於流感病毒抵抗力較以前低，料今年冬季流感會較嚴重，提醒市民不能忽視，長者和長期病患者等重點人群要做好預防，接種流感疫苗。

他又說，新冠病毒與季節性流感不同，包括變種速度較快，對兒童和長者的影響亦較嚴重。他稱，自己沒有水晶球預測新冠疫情何時受控，指很多專家曾企圖預計病毒到夏天會消失，但近日全球面對熱浪侵襲，病毒仍然存在，感染數字持續上升，形容專家「跌晒眼鏡落地」。

盧寵茂又認為新發傳染病會持續發生，社會要做到防控常態化，不斷調節防疫措施，以低成本達至最高效，而政府要加強檢測能力和優化防疫政策，以應對有關情況。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩