【MIRROR演唱會】康文署昨起實施數項短期措施　亞博要求每天檢查機械裝置以保安全

Mirror首個紅館演唱會於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外，在第4場演唱會舉行後因發生嚴重事故，以致令舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）受傷送院治理。

康文署前日（8月1日）宣布轄下的表演場地由昨天開始實施數項短期措施，除香港體育館外，亞洲國際博覽館亦表示會作出相應配合。

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短期措施如下：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。