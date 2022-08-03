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【MIRROR演唱會】康文署昨起實施數項短期措施　亞博要求每天檢查機械裝置以保安全

娛樂 11:08 2022/08/03

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康文署自昨天起實施數項短期措施。

Mirror首個紅館演唱會於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外，在第4場演唱會舉行後因發生嚴重事故，以致令舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯）受傷送院治理。

康文署前日（8月1日）宣布轄下的表演場地由昨天開始實施數項短期措施，除香港體育館外，亞洲國際博覽館亦表示會作出相應配合。

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短期措施如下：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

亞洲國際博覽館會作出相應配合。

亞博昨日亦宣布與康文署看齊要求，並會要求合資格人士每天檢查由租用人加設的舞台機械裝置，以確保安全。

活動主辦單位必須持有有效臨時公眾娛樂場所牌照方可於亞博館舉行公眾活動，牌照須由食環署與相關部門審批，而臨時添加的物件必須經由註冊結構工程師核准。

撰文 : TOPick柴犬出動

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