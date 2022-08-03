【奪命意外】洗澡後躺床玩手機　17歲女慘遭電死疑一個原因出事

▲ 17歲女洗澡後躺床玩手機慘遭電死，疑一個原因出事。

都市人經常「機不離手」，但要留意，邊玩手機邊充電容易發生意外。柬埔寨一名17歲少女洗完澡後，躺在床上玩手機，其後被發現陳屍床上，懷疑因觸電死亡。

綜合外媒報道，事件發生於柬埔寨橘井省（Kratie），17歲少女Khorn Srey Pov在當天洗澡後，沒有完全擦乾身體，便躺在床上玩手機，未料慘遭電死，其後被人發現陳屍床上。警方到場調查時，發現死者身旁有一個正在充電的延長線插頭，懷疑她使用正在充電的手機期間被電死。

事件引起當地社會關注，亦有推測指，死者洗澡後，在身體仍然潮濕的情況下玩手機，導致意外發生。不過確實死因仍有待警方進一步調查。

▲ 現場發現一個延長線插頭。（網上圖片）

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安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣