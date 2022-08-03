【七年之癢】交友App認識女生並約會 已婚男掙扎：是否所謂七年之癢？

▲ 愛上一個人很容易，最難部分是兩個人如何相處。

很多人說，兩人一起久了，就像左手摸右手，失去了新鮮感。「我不覺得和太太的關係發生了甚麼大問題，但一起生活的感覺，總是跟以往的味道不同。婚姻關係是否必然會因為新鮮感減少而變得平淡？」已婚6年的他問。

「當你覺得新鮮感溜走，對你有甚麼影響？」我問。

他沒正面回答，只說︰「我在交友App認識了一位女生，上星期我們見了一次面。」他強調只是在café與那女生見面傾談，沒做過其他事。他形容那次見面為「fresh」，是以前拍拖和新婚時有過的感覺。

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他聲稱沒有做過任何出軌行為，卻沒有將約會的事告訴太太，成為自己的秘密。言談間，他意識到如果情況持續，出軌與否固然難料，但對已失去熾熱感的婚姻，肯定會加速跌至冰點。

「這是否跟婚姻失去新鮮感有關？是否就是所謂的七年之癢？」不知是他想了解自己的婚姻狀況，還是想為自己行徑找個理由。

「人與人之間相處的感覺豈會不變？如果婚姻只靠新鮮感來維持，應該沒有一段婚姻可以持久。除非你在婚姻中經驗到一些新鮮感以外的東西，否則掙扎會一直持續。」我說。

「我應該怎樣做？」他問。

「大部分人不會因為新鮮感而經常轉工，不是因為不想生活中有新鮮感，而是想在工作裏找到一些更重要的東西，例如穩定感、可觀收入、累積經驗、晉升機會、發展前景……」我希望他可透過自身經驗去理解，維持婚姻的元素也非單一。

他靜下來回顧過去6年的婚姻生活，漸發現「親密感」一詞他很陌生；原來不是新鮮感褪色，而是少為感情着色。婚姻歲月增加，新鮮感褪色本是理所當然，關鍵在於除了新鮮感外，沒有繼續經營感情。愛上一個人很容易，最難部分是兩個人如何相處，這也是婚姻比愛情困難的地方。

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全文刊於《晴報》，原題為真有七年之癢？婚姻如何維繫？