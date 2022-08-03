【幼童接種】藥劑師學會不建議為幼童接種稀釋復必泰　或影響疫苗穩定性及效力

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（冼偉倫攝）

醫務衞生局昨批准將科興的最低接種年齡降至半歲，6個月至3歲以下幼兒明日（4日）起可接種。而復必泰最低接種年齡則維持5歲，但專家亦建議6個月至5歲以下兒童亦可打第3針，政府正商討洽購特定的兒童配方。即看:【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（3日）在電台中提到，內地及其他地方的數據顯示，幼童接種科興可產生保護作用，副作用亦不高，相信當局是審視過數據而作出有關決定。

在復必泰疫苗方面，藥劑師學會並 不建議為幼童接種稀釋的成人版復必泰 ，否則或影響疫苗的穩定性及效力等，因如份量過多或會出現副作用，而份量過少則未必有足夠中和抗體。

他又直言 新加坡、歐美等地均有兒童劑型的復必泰，其廠商亦表示沒有供應不足的問題，認為港府應解釋「究竟樽頸在哪」，以致本港沒有兒童劑型的復必泰疫苗。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在同一節目中指，全球有過億小童已接種過科興，具備有效數據，鼓勵家長可以為小朋友先接種科興，至本港有幼童版復必泰時再作選擇。

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責任編輯：郭詩詩