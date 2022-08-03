【聲夢人氣王】「Gi炎粉」準備應援車為炎明熹造勢　Gigi突襲現場與粉絲合照

▲ 一班粉絲見到她一定很開心。

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）雖然只得17歲，不過憑着擁有一把獨特的聲線，吸引不少樂迷支持。

早前她參與TVB跟芒果TV協製《聲生不息》節目，即使面對多位富有經驗的對手，仍表現鎮定，唱出不少動人的歌曲，令其人氣急升，就連前輩歌手葉蒨文和楊千嬅都力讚她有潛質，千嬅更睇好Gigi很快會登上紅館舞台，足見Gigi實力備受認同。

【香港金曲頒獎典禮】炎明熹抱4個字座右銘奪新人金獎 Gigi獲楊千嬅睇好將勇闖紅館

▲ Gigi出現令大家很興奮。

粉絲落力造勢 Gigi突襲現場

早前Gigi在7月23日推出新歌《焰》，至今點擊已超過140百萬點擊，成績非常好，有見及此，粉絲「Gi炎粉」買下燈箱廣告及準備應援車為她強力造勢。

向來愛錫粉絲的Gigi，日前更突襲街頭應援車，令在場粉絲非常驚喜，在網民分享的照片和片段所見，Gigi拿着粉絲準備的手牌在燈箱廣告和應援車前「打卡」，吸引數十名途人圍觀，場面熱鬧。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

Gigi與粉絲合照 應援車有心思

Gigi亦很親民與「Gi炎粉」逐一合照，有幸運的粉絲更得到她的簽名相，並在社交平台分享照片：「今天打卡應援車，Gigi空降啦，還跟姑丈吹水了！然後姑丈送的簽名照。」

另外，從應援車上看見有一大幅寫上「焰」的簽名板，讓「Gi炎粉」寫上祝福字句，而且，更擺放Gigi的人形紙牌，讓大家「打卡」。

最新影片推介：