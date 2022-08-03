【明星潮牌】梁朝偉為日本神秘品牌拍廣告 創辦人是活躍日本時尚圈港人
早前香港影帝梁朝偉為慶祝60歲生日，身在日本的他除了在當地慶生，更抽空出席日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）的時裝展，不過，他日本之行還有後續，原來他為一個時裝品牌Peace and After拍攝廣告，究竟該品牌何得何能可以請到梁朝偉當上廣告男模？立即為大家介紹。
用名不經傳大可以用來形容Peace and After這個時裝品牌，就算品牌的官方網站亦沒有多講背景和品牌資料，只知道它成立短短3年，卻得到影星如吳建豪、余文樂和李璨琛等關注，但一個品牌能夠邀請到梁朝偉拍攝廣告，相信很多國際大型的時裝品牌亦望塵莫及。
至於品牌的負責人據聞是一位名為Calvin Chan的香港人，高頭大馬的他在日本時尚圈子打滾多年，廣結人脈，甚至和日本影星如妻夫木聰、山田孝之、時裝大師山本耀司等都有著良好關係，而從他的ig中可見，早前梁朝偉的東京之旅，Calvin亦多次款待我們這位影帝。
而剛過去的7月尾，山本耀司於品牌的官方網站推出一個名為Wildside Yohji Yamamoto的新系列，內容是該系列將會於產品上和不少藝術家、室內設計師、建築師、不同範疇的創作人合作（擺明又是聯乘系列），當中的名單中自然有Peace and After的出現，推出了一件黑色連帽衞衣。
誠然，Peace and After賣的都只是一些tee、衞衣、牛仔褸和日式人字拖等老掉大牙的項目，談不上獨特的設計和剪裁可言，市面上亦充斥著大量這些街牌，但既然Supreme都可以叫全球的年青人為之瘋狂，誰又可以保證Peace and After未來不會是下一個Supreme。
記者：何偉雄