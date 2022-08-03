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【明星潮牌】梁朝偉為日本神秘品牌拍廣告　創辦人是活躍日本時尚圈港人

休閒消費 13:14 2022/08/03

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Peace & After的Ig內寫上「我們很榮幸邀請到有史以來最偉大的演員梁朝偉與我們一起拍攝新系列照片。」原來，品牌創辦人是香港人。（圖片peaceandafter ig）

早前香港影帝梁朝偉為慶祝60歲生日，身在日本的他除了在當地慶生，更抽空出席日本時裝大師山本耀司（Yohji Yamamoto）的時裝展，不過，他日本之行還有後續，原來他為一個時裝品牌Peace and After拍攝廣告，究竟該品牌何得何能可以請到梁朝偉當上廣告男模？立即為大家介紹。

用名不經傳大可以用來形容Peace and After這個時裝品牌，就算品牌的官方網站亦沒有多講背景和品牌資料，只知道它成立短短3年，卻得到影星如吳建豪、余文樂和李璨琛等關注，但一個品牌能夠邀請到梁朝偉拍攝廣告，相信很多國際大型的時裝品牌亦望塵莫及。

中間的一位正是Calvin Chan。（圖片calnstagram ig）

至於品牌的負責人據聞是一位名為Calvin Chan的香港人，高頭大馬的他在日本時尚圈子打滾多年，廣結人脈，甚至和日本影星如妻夫木聰、山田孝之、時裝大師山本耀司等都有著良好關係，而從他的ig中可見，早前梁朝偉的東京之旅，Calvin亦多次款待我們這位影帝。

梁朝偉為Peace and After拍攝廣告。（圖片peaceandafter ig）

而剛過去的7月尾，山本耀司於品牌的官方網站推出一個名為Wildside Yohji Yamamoto的新系列，內容是該系列將會於產品上和不少藝術家、室內設計師、建築師、不同範疇的創作人合作（擺明又是聯乘系列），當中的名單中自然有Peace and After的出現，推出了一件黑色連帽衞衣。

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誠然，Peace and After賣的都只是一些tee、衞衣、牛仔褸和日式人字拖等老掉大牙的項目，談不上獨特的設計和剪裁可言，市面上亦充斥著大量這些街牌，但既然Supreme都可以叫全球的年青人為之瘋狂，誰又可以保證Peace and After未來不會是下一個Supreme。

記者：何偉雄

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