【MIRROR演唱會】康文署場地禁用懸吊機械裝置　工會：員工無工開促支援

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MIRROR演唱會早前發生事故，康文署轄下表演場地，本周二起暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置。香港舞台藝術從業員工會內務副主席陳頴業今日（3日）表示，有員工因為新措施導致「無工開」，敦促政府支援。

陳頴業接受電台訪問時指，新措施適用於紅館以外的康文署場地感到困惑，暫停使用懸吊機械裝置影響劇場製作，導致從業人員無工開，因此需要政府支援。 他又稱，參與MIRROR演唱會舞台設計的公司，未來亦有參與其他大型演唱會製作，建議政府應該在調查期間，暫時禁止相關公司參與演唱會製作。

他指，暫時未有受影響業界的數字或投訴，但表演的創作人士需要與署方溝通能否使用類似裝置，要每天找康文署同意的合資格人士檢查相關機械裝置亦影響業界運作。

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責任編輯：余思嵐