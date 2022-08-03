【好學不倦】中三輟學半工讀進修成碩士　港設計師姚俊傑自強改變命運

▲ 香港設計師姚俊傑（Joe）由藝術改變人生。

常說學業成績不等如一切，香港土生土長的藝術家及設計師姚俊傑（Joe Yiu）正正是一個好例子。Joe自言不愛讀書，中三輟學後，做過不少工作，最後發現對繪畫有天份，他靠半工讀進修赴英留學，並跳級攻讀碩士。Joe憑努力成備受肯定的藝術家，亦常鼓勵年青人只要堅持信念，總有出頭天。

在藝術設計這條路上，姚俊傑曾先後獲得業界不少獎項，十大傑出室內設計殊榮、香港智營設計大賞金獎及評審團大獎、DFA亞洲最具影響力設計獎等，被譽成功把壁畫藝術和室內設計融合。

Joe亦將專長回饋社會，近年成立了「Art Dreamers」藝術組織平台，為社區及慈善團體繪畫壁畫，期望通過社群藝術，讓參與者憑?壁畫撫平心情，訓練合作性及專注力。

在工作層面上，他亦希望透過跟商業機構的合作，在不同媒介上推廣藝術設計，最新搞作便是跟內衣品牌Wacoal聯乘合作，把手繪藝術元素注入內衣項目，更在其中一間門市以展示藝術品的方式作作展示，讓客人在選購內衣時，有如參觀美術館的感覺。

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無心向學曾做裝修

Joe先後畢業於香港插圖藝術學院、大一藝術設計學院環境及室內設計，然而他的藝術家生涯，卻有著戲劇性的轉折。在屋邨長大的他，自言不愛讀書，15歲決定輟學投身社會，但因學歷不高，能選擇的職業不多，遂跟隨從事裝修的父親當學徒。

他坦言工作幾年，感到前路茫茫，在18歲時便報讀了夜校讀藝術，學習西方藝術和素描，有感或對裝修工作也有幫助，在學期間，導師發現他很有天分，推薦他讀室內設計，後來他並轉職到建築公司工作。

同時因在夜校成績優異，因此獲學校發出推薦信申請獎學金入讀英國創意藝術大學，並獲準許跳級入讀碩士課程。Joe在27歲順利完成了碩士課程，2009年更獲英國文化協會頒發「傑出國際學生獎」。

▲ 英國讀藝術大學。（受訪者提供）

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父母不支持讀藝術

Joe回想當年選擇進修藝術，是一個不容易的決定。「20多年前，香港仍被普遍被視為文化沙漠，藝術風氣並不濃厚，家人不是很支持我讀藝術，自己都是一邊工作，一邊儲錢進修。現時我也兼職在社區教藝術設計，很多學生同樣表示家人反對學藝術，認為將來搵唔到食，事實現在世界市場已在變化，在全球的藝術家交易市場，香港已是排第二，因此讀藝術不等如沒出路。」

Joe當年英國畢業後，返港成為室內設計師，其後並創意開辦個人設計公司，憑著個人才華和努力，成就漸受到認同，他亦希望把對藝術的熱情帶到工作項目上。

我在這行業20多年，以前很多客戶未必認同藝術有商業價值，亦只關心成本，互相鬥平，卻不願投放金錢在藝術。不過，近年不少品牌漸漸認同這也是一個潮流，例如早前我幫過餅店設計壁畫，又為餐墊加入手繪元素，而坊間大眾亦願意消費在藝術商品，這都有助提升藝術家的認同感，以至整體的社會氛圍。

鼓勵年青人堅持

2013年，他跟志同道合夥伴成立「Art Dreamers」藝術家組織，這亦是Joe另一個夢想，盼以此成為藝術家和商界的橋樑，例如有餐廳需要設計壁畫，平台便找尋適合的藝術家，並處理報價、合作細節等，從而令雙方都可以順利合作。

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2016年Joe成立「愛延續愛」慈善團體，並推出「百花樹」藝術協作項目，常跟教育機構合作，如曾和鮮魚行小學參予社區壁畫計劃，以此帶出信息，鼓勵小朋友即使學業上未必每科都是好成績，但每個人的天分和才能都不同，只要堅持自己的強項，也可以百花齊放。

對於有志投身設計以至藝術行業的年青人，Joe的過來人建議，首先是要不怕捱苦。「有些作品對資深的設計或藝術家，可能一日內便完成，若是新入行者，卻可能要花更多時間，所以無論你是是初入行或當見習生，頭幾年一定是辛苦，卻不要介意常常超時工作。」

畫出一幅作品，可以隨便在一小時內完成，也可以花一年去做好，視乎你有多用心對待這件事，亦不是做到便算，而是要盡自己最大努力做到優秀作品，這樣你的競爭力和待遇才可以提升。

知識固然可以改變命運，個人的毅力和鬥志，也可以成就更美好的人生道路。

記者：陳家昌