【淘寶中伏】港男淘$300地毯曬太陽爬出細蟲 專家教消滅家居6大昆蟲

近年不少人喜歡淘寶，但淘寶的傢俬也會為家居帶來多種昆蟲。一位港男近日從淘寶購入數張共約300元的地毯，豈料放在太陽下晾曬時，即爬出大量小蟲，嚇得他馬上將地毯棄置 。

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一名港男近日在facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己在淘寶花約300元購買了幾張地毯，收貨後發現有異味，故拿到太陽下晾曬，未料數小時後發現爬出大量小蟲，嚇得他馬上將地毯掉棄，其後在晾曬的衣服上都發現蟲蹤，

嗰幾張嘢即日扔掉，但唔知係咪大風得滯，啲蟲嗰日吹咗入屋，喺嗰日晾緊嘅衫度都見到有，真心唔好買……

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港男其後向淘寶官方及店家反映，然而均不獲受理，「同個店家講佢哋死唔肯退錢，話倉咁多貨都冇事，然後同淘寶投訴又唔受理，勁無奈咁硬食咗」。

帖文一出引來網民熱議，有網民稱好恐怖；有網民稱有類似經歷，之後要找滅蟲公司幫忙處理。

有專家稱，該昆蟲為姫薪蟲。滅蟲專家任永強早前接受TOPick訪問時指，淘寶的傢俬九成暗藏蝨蟲卵，最常見的包括以下5種：

藏在包裝紙皮內：衣魚、卜泥/書蝨

藏在雜木：姬薪蟲、木蝨/床蝨、白蟻

拆開傢俬包裝後，藏在裡面的蝨蟲卵難用肉眼見到，通常在濕熱的環境下孵化，然後從木材中鑽出來。任永強建議，傢俬入屋前按以下步驟消滅這5類蟲：

1. 在走廊或大堂拆除傢俬包裝後，即時丟棄，避免依附在包裝箱紙的蝨蟲入屋。

2. 安裝傢俬前，先用吸塵機吸走表面塵埃，以及肉眼看不見的細蟲，再以酒精或清潔劑徹底清潔。

3. 安裝傢俬後，用抽濕機抽走傢俬的濕氣。

4. 使用煙霧滅蚤劑（俗稱「炸蛋」）清除蝨蟲。

5. 在傢俬抹上除菌劑，減少蝨蟲的食物來源。

消滅5類家居常見昆蟲的方法

除了在淘寶的傢俬出沒，衣魚、卜泥/書蝨、木蝨/床蝨、白蟻、曱甴也經常在家中現身。

1. 衣魚

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2. 床蝨/木蝨

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3. 白蟻

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4. 書蝨/卜泥

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5. 蟑螂（曱甴）

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責任編輯：羅嘉欣