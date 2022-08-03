【淋巴癌】22歲女生咳足一個月以為感冒　心口痛照肺驚見15cm淋巴腫瘤

▲ 瀰漫性大B細胞淋巴癌患者Stella，在22歲讀大學那年，咳嗽持續逾月，初時以為普通感冒，豈料是患上淋巴癌。

身體滿布淋巴管及淋巴腺，微細的淋巴細胞會在各個器官和組織遊走，肩負抵抗病菌感染的職責。可是當淋巴細胞發生腫瘤突變，有機會形成淋巴瘤，亦即淋巴癌。

瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）是淋巴癌中常見的類型，Stella在22歲確診，當時以為普通的感冒，始料不及會如此年輕患癌。

瀰漫性大B細胞淋巴癌患者Stella，發病時為2013年，當時她正在讀大學，有段時間咳嗽得劇烈，長達一個多月，期間有向家庭醫生求診，初時只說是普通的感冒。「我說有一點心口痛，醫生都不以為意，只處方了一些止痛藥給我。這段時間我一直有求醫，但總是無法痊癒，轉看另一位醫生，他寫紙我照肺X光，發現心臟與肺附近有一個黑影，估計是一個約15cm的腫瘤，當日我已馬上入急症室。」

▲ 全身也有淋巴匯聚，就連腸胃也有淋巴集結。（iStock）

事後回想，她確診DLBCL也有不同徵狀，包括晚上身體熱得難以入睡，開冷氣也大汗淋漓。第二是心口痛，心口上的位置腫脹到連鎖骨也消失，而且咳嗽不斷和氣喘。

自體骨髓移植後有好轉

那時她僅得22、23歲，如此年輕從沒想過是患了癌症。入急症室後隨即留醫，兩星期內做了不少檢查，也抽取了組織化驗，終確診淋巴癌。「家中成員沒有患癌的病史，完全沒想過咁細個會生Cancer，醫生跟我說時，難以接受，感覺是無可能！」

隨之而來是連串的治療，Stella接受了6次化療及6次標靶藥治療，完成這次療程後，腫瘤已縮到小至5cm，她以為已無事，也重返校園繼續學業。惟兩個月後，她突然出現嚴重肺炎，再次入院，不幸地腫瘤又再次變大，需進行第二綫化療，效果一般，需進行自體骨髓移植。隨後身體狀況有好轉，癌細胞幾乎全清除，再經過約20次電療後，歷時一年的治療終告一段落。

▲ Stella病癒後，明白到起居生活飲食需均衡，作息有序，間中會做Gym及出海玩水上活動，盡量做到Work Life Balance。（被訪者提供）

開設專頁助同路人

此事已過了8年，Stella的生活早已回復正軌，畢業後投入社會工作。只是當時的腫瘤太大，直至今日，該位置仍不時有「戚戚痛」。「醫生指屬正常，因腫瘤大會結痂，痂會有記憶。自己會有點心理壓力，擔心會復發。」

她直言淋巴癌不是太多人認識，近年也見到不少年輕至二十多歲的確診患者，防不勝防。「大家都會覺得年紀大才會有癌症，不會意識到年青人也有機會罹患。患病很多時與情緒壓力有關，我以前讀書好大壓力，生活作息很差，捱更抵夜不睡覺，情緒又麻麻，我想這都是一個影響因素。」

▲ 因為網上專頁Stella獲邀出書，又因為著作認識了癌症資訊網創辦人吳偉麟，加入了癌症資訊網工作。（被訪者提供）

大病一場，Stella在社交平台開了一個專頁，分享自己的確診經過、治療過程，得到網民頗大迴響。「獲不少癌症病人查詢及留言，分享治療經過，甚至是互相鼓勵。有時候我都未必幫到他們（癌症病人）很多，但在傾談的過程中，能令大家紓壓。」

記者：周美好