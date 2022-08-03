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【健康修身】「長跑長有」3大訓練錦囊 核數師身形成功瘦了兩個碼

健康 11:26 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

港男分享3個跑步訓練錦囊。

早前在此談及「超慢跑」，身邊不少「隱形減肥者」紛紛現身，分享又Fit又有型的心得。其中令我眼前一亮的，是專門做核數工作的「Fit男」A君，自從開始跑步，身形比去年起碼瘦了兩個碼，但更健康、更精神。

「我的減肥方法，就是『長跑長有』。」這位Fit男核數師以數據為本，有條有理，每次跑步的心跳率保持在成年人心跳率的50%-80%，以他的年齡計算，即每分鐘心跳110-140次。「隔日跑一次，每次一小時左右，不必要求過高，慢慢跑，保持心跳率在燃燒脂肪的範圍便可。」

「知你有興趣，給你3個跑步訓練錦囊作參考。」他笑說。

最新影片推介：

第一、建立良好跑步習慣，漸漸增加里數，不可忽然大幅增加，以免身體受傷；第二、必須做柔韌性和力量的訓練，一來可以加強盆骨和髖關節的靈活性，二來可以提升臀部及下肢肌肉力量，防止受傷；第三、聆聽身體的信息，堅持練習，也要讓身體休息，適當的休息可以讓肌肉充分放鬆，回復狀態。

令自己的身體適應跑步、愛上跑步，甚至不跑不舒服，才可以舒服地跑下去。改變每天坐着不動的習慣，跑出第一步就是好開始，他的格言是：「人生旅途漫漫，要『長跑長有』，最緊要健康跑。Happy running！」

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

全文刊於《晴報》，原題為「長跑長有」健康減肥

撰文 : 張宏艷 資深傳媒人、資深港媽

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