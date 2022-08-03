【校長專欄】探究式學習培養批判性思維　幼園校長鼓勵學生勇於求真

▲ 幼稚園校長鼓勵學生勇於求真。

課室內，一群五至六歲的學生正進行自我認識的課題，他們圍繞「男孩子是否可以留長頭髮？」這個題目展開討論。各人都就著自己的認知及生活經驗踴躍發言：

美美表示：「女仔先可以留長頭髮㗎！」

詩詩認同：「男仔唔可以留長頭髮，人哋會以為佢係女仔，好似我哥哥都係短頭髮嘅。」

希希舉手附和：「我頭髮長少少，爸爸就會帶我剪髮。」

諾諾即時反駁：「男仔都可以長頭髮，我喺電視都見過，好似獅子咁，不過唔係每個人長頭髮都好睇，要睇面型。」

霖霖回應：「我覺得男仔適合短頭髮，長頭髮會比人笑。」

峰峰跟著說：「我舅父都係長頭髮，仲扎辮。我有舅父張相呀！好有型㗎！」

衡衡驚訝地說：「男仔長頭髮唔好睇㗎！好似女仔！」

輝輝回應：「但我睇過卡通片，都有男仔係長頭髮，好靚㗎！」

諾諾興奮地提出：「我哋去學校附近問下其他人丫！」

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討論中，教師一直在觀察、聆聽及引導，並建議學生回家與家人探討「男孩子是否可以留長頭髮」這課題，再找一些圖片佐證。教師又準備了不同長度的假髮，讓學生親身嘗試長短髮與日常生活的關係，例如洗頭後長頭髮要花較長時間用風筒吹頭、短頭髮可用梳子簡單梳理，同學們體驗了不同髮型的美感。

上述正是我們學校在專題研習過程中經常出現的學習過程。專題研習乃救世軍學前教育推行的教學模式，我們選取學生感興趣的題目作探索主題，從而激發他們的學習意欲。學習內容亦會因應學生的生活經驗及興趣延伸，讓他們建構自己的學習內容。

我們着重學生在親身參與中分析和思考，學習運用自己的經驗和實證去判斷事情。在研習過程中，教師沒有即時給予學生權威性或傳統價值取向的結論，而是營造一種積極的討論氣氛，鼓勵每位學生分享自己的經驗和看法，也學習聆聽和思考別人的意見，讓他們習慣在這種開放式的氣氛下學習。為求對事物有全面認知，我們鼓勵學生持敢於求真的態度，檢查自己的判斷，再反覆求證，因此發展出批判性思維的雛形。

救世軍幼稚園課程著重以探究式學習為主軸，學生能在學習過程中反覆地應用推理、分析、驗證、反思等技巧，嘗試從不同角度去尋找答案，創造更多自主學習的空間及機會，正好為學生在批判性思維方面，提供了一個全面的發展平台，奠下良好的學習基礎。

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撰文 :林英群 救世軍富強幼稚園暨幼兒園校長