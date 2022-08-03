【淋巴癌】急性淋巴癌腫瘤生長迅速　發現4大徵狀要立即求醫【內附詳情】

▲ 血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生指出，急性淋巴瘤是不痛的，部分B型淋巴結會在胸腔裏出現，體積大至十多厘米。

淋巴癌是血癌一種，血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生指出，它泛指幾種疾病：第一種是淋巴瘤；第二種是白血病；第三種是骨髓瘤。淋巴瘤中分慢性和急性，急性中以非何傑金氏淋巴癌的瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）最常見，半數患者屬此類。

DLBCL是急性淋巴瘤，此類B型淋巴腫瘤生長迅速，徵狀包括頸項、腋下及腹股溝淋巴脹大、晚上入睡流夜汗、明顯消瘦和發燒等，病人因此易察覺患病於是求診。「這些淋巴瘤是不痛的，部分B型淋巴結會在胸腔裏出現，體積大至十多厘米，此時患者會有心口頂住、氣喘甚至會咳血。此外，亦有生長在淋巴結以外的地方，如胃、十二指腸，這些在診斷時會有困難，可能會誤以為是胰臟癌，可透過照胃鏡，抽組織化驗進一步確診。」

特殊位置更須留神

一般認知DLBCL多在淋巴結上發生，也可在其他位置出沒，如在十二指腸及腸道，情況罕見。「處理十二指腸或大腸的淋巴瘤，與頸部的淋巴瘤不同，治療上要更加注意，原因化療對淋巴瘤很有效，本是好事，但當用藥腫瘤溶化得快，有機會出現腫瘤溶解綜合症；而且十二指腸或大腸的淋巴瘤溶解時，有機會侵蝕入血管，會流血及穿破，造成急性腹膜炎。」

不少人有頸結節問題，會否與淋巴瘤混淆？詹醫生解說：「結節多在傷風感冒後脹大，但這些結節會有痛感，與淋巴瘤一般不會痛楚不同，用手觸摸會感到是可以捽來捽去，內裏如擦膠般可移動。」

療效不彰或需骨髓移植

要確診DLBCL必須取組織化驗，此症從顯微鏡可見腫瘤結構是遍地淋巴細胞。雖然DLBCL是急性疾病且有致命危險，但有機會可根治，以第一線治療CD20抗體混合化療，60%年輕患者可達致完全溶解腫瘤；惟5%至10%病人接受此療法未必理想，療程做了五、六次腫瘤又告長大，表示腫瘤對治療有耐藥性。

復發病人要視乎年紀及身體狀況，是否適合進行造血幹細胞移植，適合做移稙、65歲以下人士也無其他併發症問題，會接受第二線的標靶藥物加化療，控制病情後，會進行自體的骨髓移植。年紀大者，做骨髓移植危險性較大，會接受第二線治療，多是混合標靶或加減化療療法。復發加上耐藥病人，對治療反應較差，可能僅得半年存活率。

▲ 過往治療淋巴癌主要靠化療，隨着標靶藥及免疫治療面世，也成為治療淋巴癌的新力軍。（iStock）

骨髓移植有兩種：一、自體骨髓移植；二、異體骨髓移植。「自體顧名思義是自己俾自己，患者接受高劑量化療，殺死癌細胞的同時，也會影響骨髓自身的幹細胞，結果可能是癌細胞消滅了，骨髓卻空洞洞，未能製造正常的血球，沒了白血球和血小板，容易受感染、流血最終失救。避免以上發生就要進行骨髓移植，讓身體幹細胞正常製造血球。」

療法推陳出新提高存活率

詹醫生指出，自體骨髓移植就是病人提早提取幹細胞，後再進行高劑量化療。部分病人不適宜自體骨髓移植，如白血病患者，便需要接受異體骨髓移植，通常是來自兄弟姊妹，如今家庭生育少，於是要來自非親屬的異體骨髓移植。喜訊是現今已發展至半相合技術，父母與子女有一半基因一樣，兄弟姊妹也有機會有半數基因脗合，這也足以進行骨髓移植。

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詹醫生預計免疫治療用於DLBCL上會愈見蓬勃，淋巴瘤近年有新療法，為患者帶來希望，包括CD79b免疫治療組合及CART-T細胞治療，CART-T細胞治療較特別之處是需要用到病人的T細胞作基因改造，當DLBCL病人已反覆復發了多次，類似晚期階段會考慮採用這治療方案。

「淋巴癌在第一線治療都有六成病人可治癒，相較固體腫瘤的癌症治癒率更佳，未來將有更多新療法新藥物可選擇，淋巴癌的存活率更見樂觀。」

記者：周美好