【白色強人II】楊柳青改名楊梓菁轉運　由模特兒轉型做打女周身傷【多圖】

▲ 楊梓菁由模特兒轉型為打女，改名轉運助星途發展。

TVB新劇《白色強人II》上周首播，播出以來反應不俗。最近劇情講到楊梓菁（前藝名楊柳青）飾演知名藝人Amanda秘密到明成北醫院求醫，因出現間歇性發燒及呼吸不暢順，繼而出現肺炎徵狀。

可是，之後經唐明（馬國明飾）診斷為肺囊肺炎，而且再驗血發現其實確診患上愛滋病。及後，因染病一事被洩露，於是她向醫發局投訴唐明，蘇怡（唐詩詠飾）更因為她搶救時險惹愛滋。

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誓轉型當打女

現年34歲的楊梓菁（Wiyona）在十多歲時因父親身體不好，為減輕母親經濟負擔開始做兼職幫補家計。

在2006年，她先以模特兒身份加入娛圈，於2011年參加Now TV舉辦的《CEO選拔賽》並獲得「最受歡迎CEO獎」，其後在Now、ViuTV擔任主持。

▲ （Instagram圖片）

在2016年首次拍攝劇集，參演ViuTV《三一如三》；翌年在TVB台慶劇《溏心風暴3》飾演名模Jenny一角，因在劇中大顯身手而備受關注。

楊梓菁自覺外表不及他人，加上不想成為「老模」，為了在行內突出自己，毅然學習詠春、巴西柔術、泰拳、八卦掌、綜合格鬥等多種武術。她曾在一次試鏡中表示「我日後要做一個動作演員」，然後便展開動作演員之路。

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演出搏到盡

可是，做打女絕不簡單，Wiyona試過練到周身傷。於2019年，楊梓菁拍攝電影《入鐵籠》受傷致肋骨移位發炎，一度從半空倒地休克，她形容當時稍微一動也痛到似「有條骨插住心口」，最後花足9個月才痊癒。

此外，她亦為《歡樂滿東華》籌款表演「單車疊羅漢」練到周身傷，坦言每逢翻風落雨舊患也會痛。

同年，她在TVB劇集《解決師》全裸上陣拍出浴戲，盡騷白滑玉背，色誘李天祥大膽演出。

Wiyona今年6月簽約新公司加盟哲星匯文化娛樂，同時獲高人指點由藝名楊柳青改為楊梓菁，希望有助星途發展，以新名字重新出發。

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