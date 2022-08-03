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【入稟索償】新田購物城女保安遭閘門壓斃　家屬入稟向物管公司等索償

社會 11:46 2022/08/03

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新田購物城女保安遭閘門壓斃，家屬入稟向物管公司等索償。（資料圖片）

元朗新田購物城女保安於2019年8月中，遭一扇突然塌下的閘門壓斃，其家屬日前入稟高等法院，指意外因物業管理及顧問公司疏忽所致，要求作出賠償。

原告包括死者陳婷、陳志光及李文珊(俱為譯音)本人及代表死者受養人；答辯人為盈富物業管理及地產代理有限公司及安心顧問有限公司。

入稟狀指，2019年8月10日，死者於新田購物城受僱期間遇上意外身亡，意外因答辯人疏忽、違反僱傭合約及或法定責任而引致，要求答辯人作出賠償。入稟狀未有提及要求賠償金額。

資料顯示，女死者於事發時遭突然塌下的門閘壓斃，事後涉案兩間公司被勞工處票控，違反《職業安全及健康條例》的規定，共被罰款11萬元。

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記者：林育慧

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