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【網購騙案】兩人網購月餅疑受騙失逾千元　海鮮成高危貨品榜首

社會 11:58 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（警方提供）

警方今日（3日）表示，日前接報兩名25和49歲女子於7月下旬在 Carousell 買賣平台以每盒160元的優惠價購買原價每盒216元的月餅，並透過PayMe二維碼付款給賣方，惟等待多天仍未收到貨品，賣方亦失去聯絡，始發現受騙。二人分別損失960元和160元，成為今年中秋前夕「第一滴血」。

過去一週，「海鮮」超越「主題公園/酒店套票」重奪高危貨品排行榜榜首。

高危貨品排行榜

  • 海鮮
  • 主題公園/酒店套票
  • 電器
  • 傢俬/家庭用品
  • 手袋
  • 玩具模型
  • 電腦
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 數碼產品
  • 智能電話

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

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責任編輯：余思嵐

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