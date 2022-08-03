【網購騙案】兩人網購月餅疑受騙失逾千元　海鮮成高危貨品榜首

▲ （警方提供）

警方今日（3日）表示，日前接報兩名25和49歲女子於7月下旬在 Carousell 買賣平台以每盒160元的優惠價購買原價每盒216元的月餅，並透過PayMe二維碼付款給賣方，惟等待多天仍未收到貨品，賣方亦失去聯絡，始發現受騙。二人分別損失960元和160元，成為今年中秋前夕「第一滴血」。

過去一週，「海鮮」超越「主題公園/酒店套票」重奪高危貨品排行榜榜首。

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責任編輯：余思嵐