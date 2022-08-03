【痞子殿下】周嘉洛演出獲網民讚有星爺影子　「廢青安」首任男一露股演出博到盡

▲ 周嘉洛博到盡露股演出。

TVB劇《痞子殿下》前晚首播，劇情節奏明快又搞笑，觀眾對這套古裝喜劇評價亦不俗。而昨晚播出的《痞子殿下》第2集裡，男主角周嘉洛犧牲色相露股演出，首任男一的他可說博到盡！

另外周嘉洛有一場Solo演出，演繹得甚有喜感外，更被指有當年周星馳成名作《蓋世豪俠》的影子。

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▲ 周嘉洛有一幕出浴戲，好香豔呀！

周嘉洛超專業

昨晚的《痞子殿下》講述張頴康飾演的范壯龍打算偷睇納克溫柔（陳瀅飾）沖涼，最後發現沖涼的人其實是紀威 （周嘉洛飾）。

紀威即時企起身鬧爆壯龍是淫賊，之後壯龍反過來威脅紀威說：「你知唔知每個男人心裏面都有座山架？係斷背山呀！」

當中周嘉洛露股上陣一幕，令網友大為「驚豔」，更留言稱「阿四性感演出」，而監製Andy透露周嘉洛拍攝相關場口時原本有著肉色褲打底，但為了出來效果更好、他建議嘉洛全裸上陣，而嘉洛亦二話不說答OK，獲Andy大讚專業。

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膠紙遮重要部位

問到為何如此爽快答應「剝褲」，嘉洛受訪時同樣爽快回應謂：「都係為咗效果，對我嚟講無傷大雅。」嘉洛補充指當時更臨急臨忙做安全措施：「監製同我一齊去架，主要用牛皮膠紙黐住敏感位置。」

至於搣膠紙時會否好痛？嘉洛笑謂：「都唔會痛，因為一浸落水度啲膠紙就會甩，反而係起身時驚穿崩，好彩前面得張頴康一個，佢見到膠紙就甩都擰轉面，好似仲講咗句：『我唔想睇，唔好逼我！』」

▲ 周嘉洛原本穿肉色打底褲。

有星爺影子

昨晚另一亮點為張頴康、朱敏瀚、陳瀅及JW為令周嘉洛恢復記憶，設局想他嚇破膽。

當中周嘉洛可說Solo演出，一輪嘴式重組案情揭穿眾人詭計，而他甚有喜感及節奏感十足，甚有當年周星馳主演的無厘頭武俠劇《蓋世豪俠》的影子。

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不少網民也留言大讚周嘉洛，「周嘉洛真係做得好好，成套劇既重點」、「勁搞笑, 我同屋企人都睇到好開心」、「周嘉洛有周星馳的搞笑影子，好搞笑」和「周嘉洛會不會是周星馳個仔，他們兩人都好攪笑。」

據知嘉洛為了令該場戲變得更豐富立體，更與監製Andy齊齊研究對白、最終度多了半頁紙。而拍檔張頴康受訪時透露該場戲其實拍得並不輕鬆：「嘉洛演得好辛苦、就係因為Solo位比較多；如果唔加啲嘢落去就好似冇咗交流咁，所以都盡量加啲嘢去配合。」

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